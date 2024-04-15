Росія змогла швидко відремонтувати деякі з ключових НПЗ - Reuters

Росія змогла швидко відремонтувати деякі з ключових нафтопереробних заводів, які зазнали ударів українських безпілотників. Так, потужності російських НПЗ, що простоювала через атаки, скоротилися до близько 10% з майже 14% наприкінці березня.

Про це свідчать підрахунки Reuters.

За підрахунками, загальна потужність первинної переробки нафти в Росії, що простоює через безпілотники, скоротилася до 90 500 тонн на добу (660 000 барелів на добу) з приблизно 123 800 тонн на добу (907 000 барелів на добу) раніше.

Після того, як 2 квітня було завдано удару по заводу "Танеко", не було жодних повідомлень про успішні атаки на російські великі нафтопереробні заводи. Росія швидко відновлює свої нафтопереробні заводи, попри труднощі з отриманням західних технологій, пише агентство.

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Це стосується Рязанського заводу, що належить "Роснефти", який повернув в експлуатацію установки первинної переробки нафти CDU-4 і головну установку CDU-6. Також повернули в експлуатацію установки Куйбишевського НПЗ, який ремонтує CDU-4, установку CDU-5, і раніше зупинену на технічне обслуговування установку CDU-6.

Однак, в цілому, сукупні потужності з первинної переробки нафти в Росії, виведені з ладу через різні зупинки і технічне обслуговування, очікуються на рівні 4,4 мільйона тонн в квітні, в порівнянні з 4,1 мільйона тонн в березні.

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Нагадаємо:

Компанія "Фортеінвест", яка є власником НПЗ в Орську Оренбурзької області РФ (Орскнафтооргсинтез), оголосила форс-мажор з постачання нафтопродуктів з цього НПЗ через паводок.

Астраханський газопереробний завод, який належить "Газпрому", аварійно зупинив виробництво нафтопродуктів після ремонту напередодні.

Атаки українських дронів по нафтогазовій галузі РФ стали можливими завдяки збільшенню дальності польоту та використанню ШІ для розпізнавання місцевості й цілі. При цьому, такі дрони повністю автономні й не потребують супутникового зв'язку.