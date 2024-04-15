"Дочка" Auchan продала свої активи в Росії – ЗМІ

Компанія Ceetrus, яка входить до структури французької мережі гіпермаркетів "Ашан", закрила угоду про продаж своїх активів у Росії.

Про це повідомляє РБК.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб (ЄДРЮО), 12 квітня новим власником компанії, на балансі якої і перебувають об'єкти, стала фірма "Торгівельні галереї". Її основним власником через АТ "Кама капітал" та "КК Кама капітал" виступає Тагір Шаймарданов.

Компанія "Сітрас" є частиною французької групи "Ашан" сім'ї Мюльє, до 2018 року вона називалася Immoauchan. У її російському портфелі перебуває понад 150 тис кв. м торгових площ, випливає з інформації на її сайті.

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"Вона управляє 40 торговими центрами і галереями, у тому числі – торговими комплексами "Акварель" у підмосковному Пушкіні, Тольятті, Волгограді, "Трійка" у Москві. Консультанти, які працювали з цими об'єктами, також говорили "Відомостям", що Ceetrus володіє і касовими зонами в гіпермаркетах "Ашан", – передає РБК.

Попередній договір купівлі-продажу було підписано у жовтні 2023 року, йдеться у поясненні до бухгалтерської звітності Ceetrus. Наприкінці року було отримано дозвіл правкомісії та ФАС на здійснення цієї угоди, а 25 березня 2024 року її нотаріально засвідчили.

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Нагадаємо:

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну французька мережа "Ашан" залишилася у Росії.

У лютому 2023 року Національне агентство із запобігання корупції внесло французьку корпорацію Auchan до переліку міжнародних спонсорів війни.

У 2023 році Le Monde, The Insider та Bellingcat опублікували розслідування про те, що компанія постачала товари російським військовим на окупованих українських територіях.

В Auchan Україна заявили, що шоковані розслідуванням журналістів щодо допомоги окупаційним військам з боку російської доньки "Ашана" та вимагають пояснень від французького офісу.



