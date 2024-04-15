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У Кривому Розі запровадили аварійне відключення світла по всьому місту

Понеділок, 15 квітня 2024, 19:51 - Олексій Павлиш

Енергетики у Кривому Розі провели аварійне відключення світла фактично по всьому місту - лікарні та критична інфраструктура перейшла на генератори.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За його словами, енергетики обіцяють відновлення за декілька годин.

Вілкул нагадав, що "в місті 213 Пунктів незламності, де все є".

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Нагадаємо:

На ранок понеділка 15 квітня в Україні без світла залишалося понад 450 населених пунктів. 

Економічна правда

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