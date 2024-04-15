У Кривому Розі запровадили аварійне відключення світла по всьому місту

Енергетики у Кривому Розі провели аварійне відключення світла фактично по всьому місту - лікарні та критична інфраструктура перейшла на генератори.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За його словами, енергетики обіцяють відновлення за декілька годин.

Вілкул нагадав, що "в місті 213 Пунктів незламності, де все є".

Реклама:

Нагадаємо:

На ранок понеділка 15 квітня в Україні без світла залишалося понад 450 населених пунктів.

Економічна правда

Реклама: