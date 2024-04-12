Галущенко: стоит быть готовыми к любому сценарию летом, подготовить генераторы и павербанки

Украинцам стоит быть готовыми ко всем возможным сценариям весной-летом, из-за российских атак. В частности, держать наготове генераторы и павербанки. В то же время энергетики сделают все возможное, чтобы они не понадобились.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью телеканалу "Рада".

Так, министр энергетики посоветовал украинцам быть готовыми ко всем возможным ситуациям в предстоящее теплое время года, потому что идет война.

"Мне этот вопрос часто задавали до начала отопительного сезона (к чему готовиться? - ЭП). Меня тогда спрашивали, покупать ли генераторы, надо ли павербанки. И я всегда говорил, когда министр говорит: "Все покупаем генераторы", то это немножко пугает. Но на самом деле я хочу повториться, что я тогда говорил: да, покупайте, готовьтесь, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они вам не понадобились. И как показала зима, мы сделали все и они не понадобились. Сейчас возобновились массированные атаки и надо быть готовыми к любому сценарию", - пояснил он.

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Напомним:

Во время ракетной атаки 11 апреля Россия атаковала две теплоэлектростанции компании ДТЭК - серьезно повреждено оборудование предприятий.

В результате массированной ракетной атаки россияне рано утром 11 апреля полностью уничтожили Трипольскую ТЭС.

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Потеря Трипольской ТЭС негативно отразится на энергобалансе страны. В пиковые часы суток Украина будет иметь меньше мощности для покрытия потребностей в потреблении электроэнергии.

Трипольская ТЭС была очень большим объектом, которую невозможно было полностью защитить только инженерными сооружениями. Нужно было применить еще соответствующие средства ПВО.