"Укрэнерго" просит украинцев уменьшить потребление электроэнергии в вечернее время

"Укрэнерго" призвало украинцев уменьшить вечернее потребление электроэнергии как следствие утренней российской атаки на энергосистему 11 апреля и предварительных ударов.

Об этом говорится в сообщении компании.

Там отметили, что утром оккупанты нанесли значительные повреждения украинским электростанциям. В этом году это уже третья массированная атака на украинскую генерацию.

"Во время двух предыдущих также пострадали тепловые и гидроэлектростанции. Их главная роль в энергосистеме – возможность быстро увеличивать производство электроэнергии утром и вечером, когда потребление стремительно растет. Сегодня некоторые из них не могут это делать из-за разрушений, нанесенных российской армией", – отметили в "Укрэнерго".

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В компании подчеркнули, что энергосистема может безопасно работать, только если в ней выдерживается баланс: потребление электроэнергии = производство электроэнергии.

"Сейчас на чаше производства значительно меньше электроэнергии, чем было еще вчера, до атаки. И для того, чтобы сохранить равновесие на наших энергетических весах, нужно разгрузить чашу потребления", – говорят в "Укрэнерго".

Особенно велика потребность в уменьшении потребления в вечерние часы максимального спроса с 19:00 до 22:00. В компании просят в этот период не включать мощные электроприборы или пользуйтесь ими поочередно.

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Напомним:

В результате массированной ракетной атаки россияне рано утром 11 апреля полностью уничтожили Трипольскую ТЭС.

В результате массированной ракетной атаки РФ в ночь на 11 апреля повредила подстанции "Укрэнерго" и объекты генерации в Одесской, Запорожской, Львовской, Харьковской и Киевской областях.

Во время ракетной атаки 11 апреля Россия атаковала две теплоэлектростанции компании ДТЭК - серьезно повреждено оборудование предприятий.

Российские оккупанты осуществили очередной обстрел Харьковской области. В результате атаки была повреждена ТЭЦ, питающая Харьков, а также полностью разрушена трансформаторная подстанция.

Кроме этого, россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами по ТЭЦ в Сумах.