Россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами по ТЭЦ в Сумах

Днем 11 апреля российские войска нанесли авиационный удар управляемыми авиационными бомбами по ТЭЦ в Сумах.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОГА.

"Сегодня, 11 апреля после 16 часов, враг нанес авиационный удар КАБами по критической инфраструктуре города Сумы - местной ТЭЦ", - говорится в сообщении.

На месте работают все необходимые службы. По предварительной информации, пострадавших нет. Последствия удара уточняются.

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Также был осуществлен обстрел Эсманской общины Шосткинского района, ранения различной степени тяжести получили два человека, их доставили в больницу.

Напоминаем:

В четверг утром, 11 апреля, российские оккупанты совершили очередной обстрел Харьковской области. В результате атаки была повреждена ТЭЦ, которая питает Харьков, а также полностью разрушена трансформаторная подстанция.

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