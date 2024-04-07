Україна потребує посилення ППО задля уникнення відключень світла влітку - Галущенко

Україна потребує посилення ППО для захисту енергетичних об'єктів від ракетних атак Росії, щоб запобігти відключенням електроенергії влітку, коли споживання електроенергії наблизиться до зимового піку.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на міністра енергетики України Герман Галущенко.

"Російські бомбардування українських енергетичних об'єктів останніми тижнями були масштабнішими та краще спланованими, ніж напади за попередні два роки. Вони вивели з ладу генеруючі потужності та обмежили можливості електропостачання. Це зробило відновлення обладнання та захист електромережі головними пріоритетами для уряду, навіть коли він намагається оцінити масштаби завданої шкоди", - пише видання.

"Руйнування було значним - у сфері виробництва електроенергії та її передачі. Ситуація складна. Ми досі не розуміємо масштабів руйнувань, оскільки багато об'єктів досі перебувають під завалами, і ми не можемо до них дістатися", - сказав Галущенко в інтерв'ю у своєму офісі на головній вулиці Києва.

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Загальні збитки офіційно не оцінювалися, хоча Галущенко заявив, що вони вже обчислюються мільярдами гривень і можуть продовжувати зростати. За його словами, зрештою масштаби руйнувань можуть сягнути мільярдів доларів.

За словами чиновників, вже постраждало шість гігават електроенергії, що втричі більше, ніж Україна планувала імпортувати із західних союзників цієї зими. ДТЕК, найбільша приватна енергетична компанія України, заявила, що 80% її об'єктів сильно пошкоджено.

Галущенко заявив, що Україна шукає необхідне енергетичне обладнання по всьому світу, зокрема в сусідніх країнах, щоб замінити пошкоджену техніку. Але ці пошуки можуть бути марними, якщо країна не матиме достатньої протиповітряної оборони, сказав він.

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Нагадаємо:

Після масштабних атак, які здійснила Росія 22 та 29 березня, Група ДТЕК втратила 80% своїх генеруючих потужностей.

Уряд вивчає різні варіанти фінансування ремонту енергооб’єктів після нових атак росіян, також не виключається підвищення тарифів для населення.

Влітку українці, ймовірно, зіштовхнуться з відключеннями та обмеженнями споживання електроенергії.