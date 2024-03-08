Новости 8 марта: инфляция снизилась, Zara, Pull&Bear и Bershka возвращаются в Украину

Об инфляции. Инфляция в Украине в феврале замедлилась до 0,3% с 0,4% в январе, в годовом выражении индекс потребительских цен по итогам февраля снизился с 4,7% в январе до 4,3%.

О Zara. Бренды Inditex - Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home - возвращаются в Украину.

О траншах Ukraine Facility. Украина получит первый транш по программе Ukraine Facility в размере 4,5 млрд евро уже в марте, а второй в размере 1,5 млрд евро поступит в апреле.

О разминировании сельхозземель. Правительство направит более 2 миллиардов гривен на гуманитарное разминирование сельхозземель и будет компенсировать 80% средств за разминирование.

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О Финляндии и авто с номерами РФ. Автомобили с российскими регистрационными номерами должны быть вывезены из Финляндии до 16 марта.

Эксклюзивы ЭП

"Курицу надо кормить". Может ли Украина открыть экспорт для производителей оружия?

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Украине не хватает денег на закупку оружия у отечественных производителей. Заводов больше, но новые мощности все чаще простаивают. Возможно ли тогда разрешить экспорт оружия и нет ли альтернативных вариантов?(укр)