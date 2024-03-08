Новости 8 марта: инфляция снизилась, Zara, Pull&Bear и Bershka возвращаются в Украину
Об инфляции. Инфляция в Украине в феврале замедлилась до 0,3% с 0,4% в январе, в годовом выражении индекс потребительских цен по итогам февраля снизился с 4,7% в январе до 4,3%.
О Zara. Бренды Inditex - Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home - возвращаются в Украину.
О траншах Ukraine Facility. Украина получит первый транш по программе Ukraine Facility в размере 4,5 млрд евро уже в марте, а второй в размере 1,5 млрд евро поступит в апреле.
О разминировании сельхозземель. Правительство направит более 2 миллиардов гривен на гуманитарное разминирование сельхозземель и будет компенсировать 80% средств за разминирование.
О Финляндии и авто с номерами РФ. Автомобили с российскими регистрационными номерами должны быть вывезены из Финляндии до 16 марта.
Эксклюзивы ЭП
"Курицу надо кормить". Может ли Украина открыть экспорт для производителей оружия?
Украине не хватает денег на закупку оружия у отечественных производителей. Заводов больше, но новые мощности все чаще простаивают. Возможно ли тогда разрешить экспорт оружия и нет ли альтернативных вариантов?(укр)