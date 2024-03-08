Инфляция в феврале снизилась до 4,3% - Госстат

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Инфляция в Украине в феврале замедлилась до 0,3% с 0,4% в январе, в годовом выражении индекс потребительских цен по итогам февраля снизился с 4,7% в январе до 4,3%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

В феврале базовая инфляция осталась на уровне января - 0,4% после нуля в декабре и 0,3% в ноябре. В годовом измерении она снизилась до 4,5% с 4,6%.

На потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки в феврале выросли на 0,4%. Одежда и обувь подешевели на 3,5%, в частности, одежда - на 3,5%, обувь - на 3,4%.

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Также снизились цены на транспорт снизились - на 0,2% в основном из-за удешевления проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 2,1% и топлива и масел на 0,5%.

Напоминаем:

В январе рост потребительских цен в Украине замедлился до 0,4% с 0,7% в декабре, в годовом измерении инфляция снизилась до 4,7% с 5,1% по итогам декабря.

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