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Правительство будет компенсировать 80% средств аграриям за разминирование сельхозземель

Пятница, 8 марта 2024, 18:50 - Артур Крыжный

Правительство направит более 2 миллиардов гривен на гуманитарное разминирование сельхозземель и будет компенсировать 80% средств за разминирование.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Еще один очень важный проект для наших аграриев - это гуманитарное разминирование сельхозземель. В этом году мы направим более 2 млрд грн на этот проект", — сообщил он.

Чтобы максимально ускорить этот процесс, правительство запускает рынок гуманитарного разминирования и приглашает присоединиться к нему негосударственных операторов, которые работают на платной основе.

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В свою очередь государство будет компенсировать аграриям 80% средств за услугу по разминированию, если она закуплена на открытых торгах.

"Эта модель, во-первых, позволит нашим аграриям быстрее вернуться к работе, что усилит нашу экономику. Во-вторых, это также повысит безопасность для наших общин и наших людей. И это для нас безусловный приоритет", — заявил Шмыгаль.

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