Все разделы
Укр / Рус

"Укрэнерго": в трех областях применены экстренные отключения

Пятница, 29 марта 2024, 16:03 - Артур Крыжный

Диспетчерский центр "Укрэнерго" применил экстренные отключения в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях. Все из-за отсутствия достаточного объема генерирующих мощностей в системе.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применить график аварийных отключений к вечеру в Днепропетровской Запорожской, Кировоградской областях", - говорится в сообщении.

Основная причина – отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе покрытия потребления в отдельных регионах страны, как следствие ночной массированной российской атаки на украинские электростанции.

Реклама:

Также продолжают действовать ограничения энергоснабжения на Харьковщине и Кривом Роге.

Напомним:

Из-за последствий ночной атаки ограничено потребление электроэнергии на Криворожье. Из-за увеличения потребления на Харьковщине графиками обесточены 200 тысяч потребителей.

Реклама:

В результате массированной комбинированной атаки 29 марта россияне ударили по трем теплоэлектростанциям ДТЭК.

В результате массированной атаки россиян 29 марта есть повреждения энергетической инфраструктуры в шести областях, в некоторых регионах применены аварийные отключения.

В Одессе произошло аварийное отключение оборудования на одной из подстанций "Укрэнерго". Временно без света Хаджибейский и Киевский районы.

Укрэнерго электроэнергия Днипро
Реклама:
Материалы по теме
Ограничения потребления электричества действуют на Криворожье и Харьковщине, вечером возможны дополнительные 29 марта 2024, 12:14
В пострадавших от ударов россиян городах полностью запитана критическая инфраструктура 27 марта 2024, 12:53
В "Укрэнерго" рассказали, когда могут смягчить графики отключений света в Харькове 26 марта 2024, 19:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте