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Ограничения потребления электричества действуют на Криворожье и Харьковщине, вечером возможны дополнительные

Пятница, 29 марта 2024, 12:14 - Артур Крыжный

Из-за последствий ночной атаки ограничено потребление электроэнергии на Криворожье. Из-за увеличения потребления на Харьковщине графиками обесточены 200 тысяч потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Из-за последствий ночной атаки ограничено потребление электроэнергии на Криворожье. В регионе с ночи действуют аварийные отключения. К вечеру, при росте потребления, возможно применение мер ограничения потребления в других областях восточного и днепровского регионов", - говорится в сообщении.

На Харьковщине ночью потребление не ограничивалось. Но утром, с ростом потребления, Диспетчерский центр "Укрэнерго" применил меры ограничения. Сейчас, согласно графикам почасовых отключений облэнерго, обесточены около 200 тысяч потребителей.

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Напомним:

В результате массированной комбинированной атаки 29 марта россияне ударили по трем теплоэлектростанциям ДТЭК.

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В результате массированной атаки россиян 29 марта есть повреждения энергетической инфраструктуры в шести областях, в некоторых регионах применены аварийные отключения.

Укрэнерго электроэнергия энергетика
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