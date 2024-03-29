Завершение отопительного сезона до конца недели сэкономило бы полмиллиарда кубометров газа - Чернышов

Если вся местная власть завершит отопительный сезон до конца текущей недели, это позволит сэкономить около 500 миллионов кубометров газа.

Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов в эфире национального телемарафона, передает Интерфакс-Украина.

Чернышов рассчитывает на завершение отопительного сезона всеми местными властями до конца текущей недели благодаря теплой погоде, что позволит сэкономить значительное количество газа.

"...условно можем говорить, (что) если бы температура была обычной, и мы продолжали бы этот отопительный сезон, или была бы холодная весна, то, возможно, мы сэкономили бы примерно 500 млн кубометров газа", - сказал он.

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В то же время глава НАКа отметил, что даже с такой экономией в этом году еще преждевременно говорить о возобновлении экспорта газа, хотя Украина "абсолютно уверенно движется, как государство, к статусу экспортера".

Напоминаем:

В Одессе и области с этой недели начнут отключать дома от централизованного отопления. В городе теплоснабжение отключат до 10 апреля.

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Отопительный сезон в Киеве планируется завершить с 28 марта. Все из-за существенного потепления, которое прогнозируют синоптики. Учреждения социального обслуживания будут отключать по письменной заявке руководителей.

Из-за дефицита электроэнергии в Харькове досрочно заканчивают отопительный сезон. Теплоснабжение прекратят с 26 марта.

В Херсоне 26 марта завершился отопительный сезон.