У Херсоні завершили опалювальний сезон

У Херсоні 26 березня завершився опалювальний сезон.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

"З огляду на погодні умови місцева влада ухвалила рішення про завершення опалювального сезону в Херсоні", - йдеться в повідомленні.

В енергосистемі України немає дефіциту електроенергії, аварійну допомогу з Європи не залучатимуть.

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На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії обсягом до 18 649 МВт-год. Експорт не передбачається третій день поспіль після масованого удару по енергосистемі 22 березня.

При цьому в короткостроковий ремонт виведено два блоки ТЕС. Через технологічні порушення вимикалася ТЕЦ, але її повернули в роботу протягом години.

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Через дефіцит електроенергії у Харкові достроково закінчують опалювальний сезон. Теплопостачання припинять від 26 березня.