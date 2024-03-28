З цього тижня Одещина поступово завершуватиме опалювальний сезон
В Одесі та області з цього тижня почнуть відключати будинки від централізованого опалення. У місті теплопостачання відключать до 10 квітня.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Вже з цього тижня будемо поступово завершувати опалювальний сезон в області. На щастя, весняне сонечко та тепло на Одещині цьому сприяють", - повідомив він.
Графік відключення централізованого теплопостачання наступний:
- Одеса – 7-10 квітня.
- Чорноморськ – 1 квітня.
- Порт-Аненталь – 8-10 квітня.
- Біляївка – 31 березня.
- Хлібодарське – 1 квітня.
- Роздільнянський район – 1 квітня.
- Подільський район – 31 березня.
- Ізмаїльський район - 31 березня.
- Білгород-Дністровський район – 31 березня.
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