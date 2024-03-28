З цього тижня Одещина поступово завершуватиме опалювальний сезон

В Одесі та області з цього тижня почнуть відключати будинки від централізованого опалення. У місті теплопостачання відключать до 10 квітня.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Вже з цього тижня будемо поступово завершувати опалювальний сезон в області. На щастя, весняне сонечко та тепло на Одещині цьому сприяють", - повідомив він.

Графік відключення централізованого теплопостачання наступний:

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Одеса – 7-10 квітня.

Чорноморськ – 1 квітня.

Порт-Аненталь – 8-10 квітня.

Біляївка – 31 березня.

Хлібодарське – 1 квітня.

Роздільнянський район – 1 квітня.

Подільський район – 31 березня.

Ізмаїльський район - 31 березня.

Білгород-Дністровський район – 31 березня.

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