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З цього тижня Одещина поступово завершуватиме опалювальний сезон

Четвер, 28 березня 2024, 12:57 - Артур Крижний

В Одесі та області з цього тижня почнуть відключати будинки від централізованого опалення. У місті теплопостачання відключать до 10 квітня.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Вже з цього тижня будемо поступово завершувати опалювальний сезон в області. На щастя, весняне сонечко та тепло на Одещині цьому сприяють", - повідомив він.

Графік відключення централізованого теплопостачання наступний:

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  • Одеса – 7-10 квітня.
  • Чорноморськ – 1 квітня.
  • Порт-Аненталь – 8-10 квітня.
  • Біляївка – 31 березня.
  • Хлібодарське – 1 квітня.
  • Роздільнянський район – 1 квітня.
  • Подільський район – 31 березня.
  • Ізмаїльський район - 31 березня.
  • Білгород-Дністровський район – 31 березня.

Нагадаємо:

Опалювальний сезон у Києві планується завершити з 28 березня. Все через суттєве потепління, яке прогнозують синоптики. Заклади соціального обслуговування відключатимуть за письмовою заявкою керівників.

Через дефіцит електроенергії у Харкові достроково закінчують опалювальний сезон. Теплопостачання припинять від 26 березня.

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У Херсоні 26 березня завершився опалювальний сезон.

Одеса тепло
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