У Харкові достроково закінчать опалювальний сезон через дефіцит електроенергії

Через дефіцит електроенергії у Харкові достроково закінчують опалювальний сезон. Теплопостачання припинять від завтра.

Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.

Так, минулої пʼятниці ворог знищив основні енергетичні об'єкти, коштом яких живилося місто.

"Через це чи не єдиним з можливих заходів для зменшення навантаження на енергосистему вбачається дострокове завершення опалювального сезону. Тільки це дозволить нам забезпечити електроенергією максимальну кількість споживачів та дати гарячу воду в будинки харківʼян", - заявив він.

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Відключати теплопостачання почнуть з завтрашнього дня. Температура повітря на вулиці - сприятлива, додав Терехов.

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Нагадаємо:

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Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ракетна атака росіян зранку 22 березня була здійснена по різних регіонах України - по ТЕС і ГЕС, а також по магістральних підстанціях, якими управляє "Укренерго".

23 березня у Харкові та області без світла залишались 275 тисяч споживачів, при цьому, відновили електропостачання у 440 тисяч споживачів.

24 березня у Харкові ввели погодинні обмеження електроенергії для 200 тисяч абонентів.