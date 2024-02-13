Starlink у Росії продають "спеціально для СВО" приватні продавці - ЗМІ

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Термінали супутникового інтернет-зв’язку Starlink у Росії продають приватні продавці, які реалізують пристрої за 240-299 тисяч рублів (2600-3300 доларів).

Про це повідомляє видання "Важные истории".

Журналісти під виглядом волонтерів російських окупаційних військ поспілкувались з трьома продавцями Starlink у РФ.

Менеджери розповіли, що термінали працюють лише поряд із українськими кордонами — у глибині Росії їх використовувати не вийде. Двоє з них уточнили, що особистий кабінет пристрою підключається до мережі через Польщу, а на третьому майданчику відповіли, що "через європейську країну".

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Продавці обіцяють, що їхні термінали безперебійно працюватимуть на окупованих територіях України, включаючи Крим, а також у європейському ексклаві РФ Калінінграді та на Камчатці поблизу Японії.

Усі термінали, що знаходяться у продажу, вже налаштовані та готові до використання. В наявності - "версії V1, V2 RV і SL Global", їх вартість варіюється від 240 до 299 тисяч рублів залежно від майданчика. Оплату приймають готівкою або на карту. Ще один інтернет-магазин побутової техніки Miele, який займається продажем номінально недоступного в РФ обладнання, також готовий прийняти переказ від юридичної особи.

Натомість у Європі термінали Starlink коштують від 450 до 2843 євро (приблизно від 44,2 тис. до 282 тис. рублів), а ціна на стандартну передплату починається від 50 євро на місяць.

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Товар можна забрати самостійно у житлових будинках у Москві. Декілька будинків по сусідству із доступними до самовивозу адресами знаходяться у списку секретних об'єктів "особливих споживачів електроенергії" та неподалік об'єктів ГРУ.

Нагадуємо:

Росіяни почали використовувати термінали Starlink компанії SpaceX Ілона Маска на своїх позиціях.

В ГУР Міноборони України 11 у неділю лютого підтвердили використання росіянами Starlink та повідомляли, що Росія продовжує працювати через так званий паралельний імпорт, закуповуючи Starlink через треті країни.

У Кремлі заявили, що не використовують Starlink у бойових діях, адже система не сертифікована в РФ.

У ГУР МОУ також заявили, що Росія закуповує термінали супутникового інтернету Starlink компанії Spase X Ілона Маска в арабських країнах.