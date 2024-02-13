У росіян все ще є проблеми зі зв’язком, попри використання Starlink – ГУР
У російських окупантів є проблеми зі зв’язком, попри те, що їм вдалося отримати термінали супутникового інтернету Starlink.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
"У ворога залишаються і проблеми зі зв’язком. І це точкове рішення глобально їм не допомагає, але дуже сильно показує на весь світ, що "друга армія світу" не може обійтися без вкрадених Starlink", - сказав Юсов.
Юсов уточнив, що Росія отримує термінали Starlink контрабандним способом через паралельний імпорт.
Нагадуємо:
Росіяни почали використовувати термінали Starlink компанії SpaceX Ілона Маска на своїх позиціях.
В ГУР Міноборони України у неділю підтвердили використання росіянами Starlink.
У понеділок стало відомо, що Росія продовжує працювати через так званий паралельний імпорт, закуповуючи Starlink через треті країни.
У ГУР МОУ також заявили, що Росія закуповує термінали супутникового інтернету Starlink компанії SpaceX Ілона Маска в арабських країнах.
Термінали супутникового інтернет-зв’язку Starlink у Росії продають приватні продавці, які реалізують пристрої за 240-299 тисяч рублів (2600-3300 доларів).
Економічна правда