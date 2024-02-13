Росія закуповує Starlink для потреб армії в арабських країнах - ГУР

Росія закуповує термінали супутникового інтернету Starlink компанії Spase X Ілона Маска в арабських країнах.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: держава-агресор росія закуповує засоби зв’язку, зокрема й термінали супутникового інтернету Starlink, для використання у війні в арабських країнах", – йдеться в повідомленні.

Розвідка вказує, що у свіжому радіоперехопленні російські окупанти обговорюють відповідні можливості придбання терміналу супутникового зв’язку Starlink.

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У ньому один з окупантів розповідає, що араби привозять все: дроти, вайфай, роутер, а вартість закупівлі одного терміналу Starlink становить 200 тисяч рублів (близько 2200 доларів).

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Росіяни почали використовувати термінали Starlink компанії SpaceX Ілона Маска на своїх позиціях.

В ГУР Міноборони України 11 у неділю лютого підтвердили використання росіянами Starlink та повідомляли, що Росія продовжує працювати через так званий паралельний імпорт, закуповуючи Starlink через треті країни.

Росіяни заявили, що не використовують Starlink у бойових діях, адже система не сертифікована в РФ.