Всі розділи
Укр / Рус

Росія закуповує Starlink для потреб армії в арабських країнах - ГУР

Вівторок, 13 лютого 2024, 10:51 - Анастасія Жарикова

Росія закуповує термінали супутникового інтернету Starlink компанії Spase X Ілона Маска в арабських країнах.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: держава-агресор росія  закуповує засоби зв’язку, зокрема й термінали супутникового інтернету Starlink, для використання у війні в арабських країнах", – йдеться в повідомленні.

Розвідка вказує, що у свіжому радіоперехопленні російські окупанти обговорюють відповідні можливості придбання терміналу супутникового зв’язку Starlink.

Реклама:

У ньому один з окупантів розповідає, що араби привозять все: дроти, вайфай, роутер, а вартість закупівлі одного терміналу Starlink становить 200 тисяч рублів (близько 2200 доларів).

Нагадуємо:

Реклама:

Росіяни почали використовувати термінали Starlink компанії SpaceX Ілона Маска на своїх позиціях.

В ГУР Міноборони України 11 у неділю лютого підтвердили використання росіянами Starlink та повідомляли, що Росія продовжує працювати через так званий паралельний імпорт, закуповуючи Starlink через треті країни.

Росіяни заявили, що не використовують Starlink у бойових діях, адже система не сертифікована в РФ.

війна інтернет SpaceX
Реклама:
Матеріали за темою
Через обстріли одна з ТЕС на Дніпропетровщині припинила роботу – Міненерго 13 лютого 2024, 09:00
Український defense tech: особливості ринку 13 лютого 2024, 08:14
На російську економіку чекають важкі часи - директор-розпорядник МВФ 12 лютого 2024, 18:32
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті