Новости 25 марта: новые санкции США против России, в Харькове досрочно закончат отопительный сезон

О санкциях США проти РФ. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против 13 юридических и двух физлиц, причастных к предоставлению финансовых услуг и технологического сектора российской экономики.

Об отопительном сезоне в Харькове. Из-за дефицита электроэнергии в Харькове досрочно заканчивают отопительный сезон. Теплоснабжение прекратят с завтрашнего дня.

Об имуществе Табачника. Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд иск о взыскании в доход Украины имущества экс-министра образования времен Януковича Дмитрия Табачника.

О генерирующихся мощностях ДТЭК. Вследствие массированной атаки россиян на украинскую энергосистему 22 марта группа ДТЭК потеряла около половины своих генерирующих мощностей.

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О SLB. Крупнейшая в мире нефтесервисная компания SLB не планирует выходить из РФ, в отличие от, двух своих крупнейших конкурентов Baker Hughes и Halliburton, которые продали свои активы в России.

Эксклюзивы ЭП

В метро, на бордах, по радио. Как незаконная реклама азартных игр захватила украинские города?

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Улицы украинских городов снова заполонила реклама азартных игр. В законодательстве немало ограничений для рекламы услуг игорного бизнеса, но они почти не работают. Почему так?(укр)

Все меньше желающих возвращаться. Как изменились настроения украинских беженцев

За два года большой войны украинские беженцы постепенно ассимилировались в странах пребывания и домой не спешат. (укр)