США наложили ограничения на криптооператоров, которые Россия использует для обхода санкций
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против 13 юридических и двух физлиц, причастных к предоставлению финансовых услуг и технологического сектора российской экономики.
Об этом говорится в заявлении Минфина США.
Подчеркивается, что все компании, включенные в список OFAC, либо помогли создать или эксплуатировать услуги на основе блокчейна, либо обеспечили платежи в виртуальной валюте в финансовом секторе РФ, что позволяет уклоняться от санкций.
"Пять юридических лиц были включены в перечень за то, что находятся в собственности или под контролем лиц, определенных OFAC", - говорится в заявлении.
Отмечается, что эти решения являются продолжением санкций OFAC от 23 февраля 2024 года, направленных на компании, обслуживающие основную финансовую инфраструктуру России, и "ограничение использования Россией международной финансовой системы для продолжения ее войны против Украины".
"Россия все чаще обращается к альтернативным платежным механизмам, чтобы обойти санкции США и продолжать финансировать свою войну против Украины, - заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.
"Поскольку Кремль пытается использовать организации в сфере финансовых технологий, Минфин будет продолжать разоблачать компании, которые пытаются помочь российским финансовым учреждениям, находящимся под санкциями, восстановить связь с мировой финансовой системой", - добавил он.
В частности, в санкционный список добавили московские финтех-компании B-Crypto, "Системы распределенного реестра", "Лайтхаус", "Центр разработки электронных платежных средств" и "Атомайз", которые сотрудничают с подсанкционными российскими банками.
Также в списке - оператор платформы "Мастерчейн" ("Система распределенного реестра"). Среди учредителей компании - банк ВТБ, Газпромбанк, Московская биржа, Промсвязьбанк, Национальная система платежных карт (НСПК) и Ассоциация "Финтех", часть из них уже находятся под санкциями США.
Кроме этого, ограничения наложили на российские компании "Веб3 Технологии" и "Веб3 Интегратор", которые работают с технологией блокчейн, эстонскую Bitfingroup OÜ и кипрскую Tokentrust Holdings, связанные с РФ.
Под санкции попали акционер "ВЭБ3 Технологии" Игорь Кайгородов и владелец и директор "Центра разработки электронных платежных средств" Тимур Буканов.
Также Минфин США ввел санкции против трех российских компаний, которые помогали РФ покупать технологическое оборудование - в том числе и для оборонного сектора - в обход санкций.
Напомним:
США ввели экспортные ограничения против 93 компаний (63 из них - из России), в частности, против российских банков "Авангард", СПБ Банк, "Быстробанк", "Морской банк" и оператора российской платежной системы "Мир".
Экономическая правда