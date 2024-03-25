США наложили ограничения на криптооператоров, которые Россия использует для обхода санкций

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против 13 юридических и двух физлиц, причастных к предоставлению финансовых услуг и технологического сектора российской экономики.

Об этом говорится в заявлении Минфина США.

Подчеркивается, что все компании, включенные в список OFAC, либо помогли создать или эксплуатировать услуги на основе блокчейна, либо обеспечили платежи в виртуальной валюте в финансовом секторе РФ, что позволяет уклоняться от санкций.

"Пять юридических лиц были включены в перечень за то, что находятся в собственности или под контролем лиц, определенных OFAC", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что эти решения являются продолжением санкций OFAC от 23 февраля 2024 года, направленных на компании, обслуживающие основную финансовую инфраструктуру России, и "ограничение использования Россией международной финансовой системы для продолжения ее войны против Украины".

"Россия все чаще обращается к альтернативным платежным механизмам, чтобы обойти санкции США и продолжать финансировать свою войну против Украины, - заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

"Поскольку Кремль пытается использовать организации в сфере финансовых технологий, Минфин будет продолжать разоблачать компании, которые пытаются помочь российским финансовым учреждениям, находящимся под санкциями, восстановить связь с мировой финансовой системой", - добавил он.

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В частности, в санкционный список добавили московские финтех-компании B-Crypto, "Системы распределенного реестра", "Лайтхаус", "Центр разработки электронных платежных средств" и "Атомайз", которые сотрудничают с подсанкционными российскими банками.

Также в списке - оператор платформы "Мастерчейн" ("Система распределенного реестра"). Среди учредителей компании - банк ВТБ, Газпромбанк, Московская биржа, Промсвязьбанк, Национальная система платежных карт (НСПК) и Ассоциация "Финтех", часть из них уже находятся под санкциями США.

Кроме этого, ограничения наложили на российские компании "Веб3 Технологии" и "Веб3 Интегратор", которые работают с технологией блокчейн, эстонскую Bitfingroup OÜ и кипрскую Tokentrust Holdings, связанные с РФ.

Под санкции попали акционер "ВЭБ3 Технологии" Игорь Кайгородов и владелец и директор "Центра разработки электронных платежных средств" Тимур Буканов.

Также Минфин США ввел санкции против трех российских компаний, которые помогали РФ покупать технологическое оборудование - в том числе и для оборонного сектора - в обход санкций.

Напомним:

США ввели экспортные ограничения против 93 компаний (63 из них - из России), в частности, против российских банков "Авангард", СПБ Банк, "Быстробанк", "Морской банк" и оператора российской платежной системы "Мир".

Экономическая правда