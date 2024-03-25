В Харькове досрочно закончат отопительный сезон из-за дефицита электроэнергии

Из-за дефицита электроэнергии в Харькове досрочно заканчивают отопительный сезон. Теплоснабжение прекратят с завтрашнего дня.

Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.

Так, в прошлую пятницу враг уничтожил основные энергетические объекты, за счет которых питался город.

"Поэтому едва ли не единственной из возможных мер для уменьшения нагрузки на энергосистему видится досрочное завершение отопительного сезона. Только это позволит нам обеспечить электроэнергией максимальное количество потребителей и дать горячую воду в дома харьковчан", - заявил он.

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Отключать теплоснабжение начнут с завтрашнего дня. Температура воздуха на улице - благоприятная, добавил Терехов.

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Напомним:

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Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ракетная атака россиян утром 22 марта была осуществлена по разным регионам Украины - по ТЭС и ГЭС, а также по магистральным подстанциям, которыми управляет "Укрэнерго".

23 марта в Харькове и области без света оставались 275 тысяч потребителей, при этом, восстановили электроснабжение у 440 тысяч потребителей.

24 марта в Харькове ввели почасовые ограничения электроэнергии для 200 тысяч абонентов.