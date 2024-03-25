Нефтесервисная компания SLB не собирается уходить из России

Крупнейшая в мире нефтесервисная компания SLB не планирует выходить из РФ, в отличие от, двух своих крупнейших конкурентов Baker Hughes и Halliburton, которые продали свои активы в России.

Об этом заявил исполнительный директор SLB, Оливье Ле Пеш, передает Financial Times

"Когда мы решим, мы обнародуем это, если потребуется. Но сейчас решения еще нет", - сказал Ле Пеш, отвечая на вопрос о планах компании по сворачиванию деятельности в России.

Отмечается, что SLB, бывшая Schlumberger, противостоит давлению украинского правительства и правозащитных групп по выходу из России, которые утверждают, что присутствие компании в стране помогает получать доходы от нефти, которые используются для поддержки военных действий правителя Путина.

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"Команда там работает автономно... . Мы защищаем наши активы, это наш приоритет. Мы защищаем свой народ", - сказал в интервью исполнительный директор SLB.

Добавляется, что в прошлом году НАПК внесло SLB в список "международных спонсоров войны", что является частью глобальной кампании по разоблачению компаний, которые ведут бизнес с Россией.

В заявлении SLB указано, что оно решительно отрицает любые заявления о том, что оно "каким-либо образом одобряло или поддерживало насилие против народа Украины".

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Ле Пеш сказал, что SLB ввела контроль "для предотвращения и запрета любых поставок и поддержки технологий" в Россию с июля - шаг, который, по его мнению, в долгосрочной перспективе ухудшит способность страны разрабатывать некоторые из ее морских нефтяных месторождений.

Напомним:

Крупнейшая в мире компания по обслуживанию нефтяных месторождений SLB заявила о прекращении поставок продукции и технологий в РФ со всех предприятий в ответ на дальнейшее расширение международных санкций.