В марте в страны Африки поступило 20% украинского экспорта сахара

Украина существенно увеличила экспорт сахара в Камерун, Ливию и Гвинею: в марте в страны Африки поступило 8 тысяч тонн или 20% украинского экспорта сахара.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики со ссылкой на слова первого заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

"Украина активно развивает новое направление для экспорта сахара. В течение марта в три страны Африки: Камерун, Ливию и Гвинею было поставлено почти 8 тыс тонн продукта", - отметил Тарас Высоцкий.

По его словам, в целом ситуация на рынке сахара стабильная. Выработанного сахара достаточно для внутренних нужд украинцев и обеспечения необходимых объемов экспорта.

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Напомним:

В ноябре 2023 года французские производители сахарной свеклы требовали, чтобы растущий импорт сахара из Украины был реэкспортирован за пределы Европы, чтобы не нанести вред местным производителям.

В феврале польские власти намеревались ввести ограничения на украинские продукты, как сахар, мясо птицы, яйца, замороженная малина, яблочный сок, подсолнечное и рапсовое масло.

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7 марта ЕС оставил за собой право возобновить пошлины, если импорт украинских продуктов, таких как мясо птицы, яйца и сахар существенно превысит объемы 2022 и 2023 годов.

Немного позже фьючерсы на какао в Нью-Йорке и Лондоне поднялись до рекордных значений, подкрепляясь дефицитом предложения после плохого урожая в Западной Африке, одновременно с ростом цен на кофе и сахар.