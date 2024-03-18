Світові ціни на какао досягли рекорду, також дорожчають кава та цукор

Ф'ючерси на какао в Нью-Йорку та Лондоні 18 березня піднялися до рекордних значень, підкріплюючись дефіцитом пропозиції після поганого врожаю в Західній Африці, водночас зі зростанням цін на каву та цукор.

Про це повідомляє Reuters.

Ціна на какао в Нью-Йорку у липні зросла на 0,1% до 7230 доларів США за метричну тонну до 14:28 за Гринвічем після встановлення рекорду в 7735 доларів США.

У понеділок BMI підвищив свій прогноз середньої ціни на какао в Нью-Йорку на 2024 рік на 60% до 6000 доларів за тонну, причому перегляд у бік підвищення зумовлений, головним чином, зниженням світового виробництва какао.

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Липневі ціни на какао в Лондоні зросли на 2,7% до 5921 фунтів за метричну тонну після досягнення рекордного рівня 6246 фунтів.

Травневі ф’ючерси на каву робуста подорожчали на 0,9% до 3339 доларыв за тонну.

Дилери стверджують, що поставки у В’єтнамі, що є провідним виробником робусти, залишаються обмеженими, а сприятливі фундаментальні показники звужують знижку до бобів арабіки.

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Ціна на каву арабіка зросла на 0,03% до 1,83 долара за фунт.

Травневі ціни іни на цукор-сирець зросли на 0,1% до 22,15 центів за фунт. Білий цукор подорожчав на 0,4% до 626 доларів за тонну.

Дилери кажуть, що ринок продовжує підтримуватися через занепокоєння, що посушливі умови зменшать розмір врожаю тростини в центрально-південному регіоні Бразилії в майбутньому сезоні 2024/25.

Економічна правда