Напруженість у ЄС через імпорт з України поширилася на ринок цукру

Французькі виробники цукрових буряків вимагають, щоб зростаючий імпорт цукру з України був реекспортований за межі Європи, щоб не завдати шкоди місцевим виробникам.

Про це пише Bloomberg.

Обсяг імпорту українського цукру до Євросоюзу у сезон 2023/2024, за інформацією конфедерації, може сягнути 700-800 тис. тонн. Це вдвічі більше, ніж у попередньому, і в десятки разів більше від середнього показника 21,5 тис. тонн за п'ять років до того, випливає з даних Єврокомісії.

"Нам потрібна чітка відповідь від Європейської комісії щодо управління надходженням цукру у майбутньому", – заявила група виробників CGB.

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Як пише Bloomberg, Україна встановила рекорд за обсягами експорту цукру. Про це писало видання Share UA Potential на основі даних митної статистики України.

У вересні 2023 року українські компанії експортували 25 тис. тонн цукру. З початку сезону (з жовтня 2022 року) його експорт досяг показника 427 тис. тонн.

Така експортна активність, як вважають журналісти, стала можливою з кількох причин. Так, Україна зберегла запаси цукру ще із сезону 2022/2023. Зіграли на руку українським фермерам і високі світові ціни на цукор протягом усього сезону, а також заборона експорту цукру, що тривала з 5 червня по 15 вересня цього року.

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Водночас, попри зростання імпорту українського цукру, ціни на цукор в ЄС залишаються високими на тлі глобального дефіциту підсолоджувача. Внутрішні ціни на білий цукор перевищують 800 євро за тонну, що є найвищим показником за останні десять років, свідчать дані ЄС.

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Це вже не перший протест з боку французьких виробників. Так раніше французькі птахівники протестували проти імпорту курятини з України та називають ситуацію, що склалася, недобросовісною конкуренцією. Вони вимагали від Єврокомісії захистити їх від "напливу дешевих курей".

Вимоги французьких цукровиків виникли після аналогічної напруженості через сплеск експорту зерна з України, який спонукав кілька східноєвропейських країн заборонити закупівлі на тій підставі, що поставки знижували місцеві ціни.

Вторгнення Росії в Україну порушило роботу в її чорноморських портах, змусивши виробників зерна більше покладатися на залізничні, автомобільні та річкові маршрути через сусідні країни.