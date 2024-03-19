Новости 19 марта: ЕС хочет ввести пошлину на импорт зерна из РФ и Беларуси, Белый дом против предоставления помощи Украине в кредит

О помощи США. Представительница Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что конгрессменам следует одобрить дополнительную помощь Украине, а не обсуждать идеи о предоставлении этого финансирования в кредит.

О российском газе. Больницы, муниципалитеты и государственные учреждения Великобритании будут отапливаться благодаря соглашению о поставках с дочерней компанией фирмы TotalEnergies, которая до сих пор импортирует российский газ в Европу.

О пошлинах ЕС на импорт зерна из РФ и Беларуси. Европейский Союз готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Беларуси, чтобы успокоить фермеров и некоторые страны-члены ЕС.

Об ударах по российским НПЗ. В результате ударов украинских беспилотников по российским НПЗ около 600 тыс баррелей ежедневных нефтеперерабатывающих мощностей России были выведены из строя.

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О Фонде гарантирования вкладов. Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда принял окончательное решение по делу о взыскании со связанных лиц "Платинум Банка" 1,477 млрд грн. Среди ответчиков - первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

Эксклюзивы ЭП

Uklon сдали не ту карту. Почему сервис такси оказался в эпицентре скандала

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В чем обвиняют Uklon, какое существует основание для этого, что предшествовало скандалу вокруг украинского сервиса и как в компании на это реагируют?