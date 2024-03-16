Совет предпринимателей предлагает "простить" бизнесу приобретенную в прошлом землю

В Совете по вопросам поддержки предпринимательства нарабатывают законопроект, которым хотят урегулировать вопрос приобретения в собственность земли бизнесом в прошлом.

Об этом рассказал член Совета предпринимателей и председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник в ходе дискуссии KIEF Talks, сообщает ЭП.

Он заявил, что поскольку государство в 90-х приняло законодательство о бесплатной передаче и распаевании земли, то при нынешнем правоприменении "каждый инвестор потенциально может стать преступником".

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"Поэтому мы (в Совете предпринимателей - ЭП) говорили о том, как перевернуть страницу выделения земли за прошлые времена, и как сделать так, чтобы законодательство было урегулировано. Мы наработали много интересных идей, и сейчас над ними работают юристы и адвокаты. Но поскольку времени нет и инвестиции нужны сегодня, а уголовные производства продолжаются, то мы в ближайшее время должны выйти с этим законопроектом", - добавил Олейник.

В ответ на вопрос ЭП другой член Совета предпринимателей и президент компании "Биофарма" Константин Ефименко добавил, что ключевым вопросом является определить, кто является добросовестным выгодоприобретателем земли.

"В Украине есть 40 млн га земли, из которых более 30 млн га распаевано и роздано физлицам. Вопрос в том, кто должен отвечать, если что-то не так. Есть человек, который подписал выделение земли, есть человек, который отводил землю от облгосадминистрации или от города. Наказывайте его. Бизнес заплатил (за землю - ЭП) и купил ее - какие тогда вопросы к бизнесу?", - добавляет Ефименко.

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Он отметил, что пока нет конкретных решений, и о "большой амнистии речь не идет". Однако, по его мнению, нужно принять непопулярные в обществе решения и перевернуть страницу, чтобы идти вперед.

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Напоминаем:

Президент Украины Владимир Зеленский в конце января анонсировал создание Совета по поддержке предпринимательства, в который войдут представители бизнеса.

Это произошло на фоне объявления подозрения бизнесмену и основателю инвестиционной компании Concorde Capital Игорю Мазепе по делу о приобретении в собственность 7 га земли в Киевской области. По версии следствия, приобретение собственности стратегических земель было незаконным и создало миллионные убытки для столицы. Дело расследовали более 10 лет, и 18 января Государственное бюро расследований задержало Мазепу во время прохождения украино-польской границы.

Подробнее о деле читайте по ссылке.

В середине февраля Печерский районный суд города Киева продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве в отношении Мазепы до 9 месяцев.





