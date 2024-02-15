Суд продовжив "справу Мазепи" ще на 9 місяців після 10 років розслідувань

Печерський районний суд міста Києва продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи до 9 місяців.

Про це повідомила пресслужба юридичної фірми EQUITY.

Печерський суд частково задовольнив клопотання Державного бюро розслідувань та продовжив строк досудового розслідування до дев’яти місяців, тобто до 28 серпня 2024 року.

"Слідство мотивувало своє клопотанням тим, що за період проведення розслідування, так і не було зібрано достатніх доказів для обвинувачення та передачі кримінальної справи для розгляду судом по суті", - вказують юристи.

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Вказане кримінальне провадження зареєстроване ще у 2014 році та триває майже 10 років.

"Відтак залишається незрозумілим, чому цього часу було недостатньо для здійснення необхідних слідчих дій" - резюмували адвокати Мазепи.

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Нагадуємо:

Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.

ДБР затримало бізнесмена Ігоря Мазепу у справі незаконної приватизації земельних ділянок на Київщині - у матеріалах справи Мазепа вказаний "замовником заволодіння ділянками".

Печерський районний суд 19 січня за клопотанням Офісу генпрокурора обрав запобіжний захід інвестбанкіру, засновнику Concorde Capital Ігорю Мазепі у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 349 мільйонів гривень.

Засновник Concorde Capital Ігор Мазепа 23 січня після сплати застави у розмірі 21 мільйон гривень вийшов із СІЗО.

Слідство наполягає, що два злочинні угрупування – Сергія Слюсаренка й Ігоря Мазепи – автономно одне від одного в той самий час незаконно заволоділи стратегічно важливими землями. У результаті держава отримала мільйонні збитки, а Київ опинився на межі техногенної катастрофи.