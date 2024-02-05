SkyUp выиграла тендер на 79 миллионов на зарубежные полеты руководства Украины

ООО "Авиакомпания Скайап" победило в тендере по предоставлению услуг пассажирского воздушного транспорта и резервирования самолетов для выполнения литерных перевозок на сумму 78,76 млн грн, объявленном Государственным авиационным предприятием "Украина" Государственного управления делами.

Об этом сообщают Наши деньги, со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Отмечается, что в 2024 году SkyUp будет предоставлять услуги по литерным перевозкам пятью самолетами Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров и одним самолетом Boeing 737-700 вместимостью 149 пассажиров.

Издание отмечает, что авиакомпания получила заказ без конкуренции, потому что на открытые торги больше никто не пришел.

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Чтобы принять участие в торгах компании должны были иметь не менее двух самолетов украинской регистрации, которые до завершения военного положения находятся за пределами Украины. У них должно было быть не менее 42 мест и кухонно-съемное оборудование.

"Такие же технические требования (плюс расстояние полета с максимальной загрузкой от 2000 км) были и в декабре 2022 года, когда "Скайап" получила подряд по среднемагистральным литерным перевозкам в 2023 году на 36,97 млн грн", - говорится в сообщении.

Затем срок действия прошлогоднего договора продлили дополнительным соглашением до конца марта 2024 года для проведения нынешних торгов, увеличив сумму на 7,39 млн грн. Таким образом, общая стоимость услуг тогда составила 44,36 млн грн.

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Параллельно в мае 2023 года литерные перевозки заказывали у ООО "Авиационная компания "Роза ветров" (Windrose), которую связывают с Игорем Коломойским на 31,52 млн грн. ГАП "Украина" заключило договор без торгов, ведь перед тем ему пришлось отменить открытые торги из-за отсутствия предложений. Позже соответствующий также продлили до конца марта 2024 года.

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Напомним:

Украинская авиакомпания SkyUp по итогам 2023 года совершила 10 528 рейсов, что на 36% больше, чем в 2022 году.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines получила сертификат, который позволяет выполнять рейсы в Канаду.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines получила разрешение на оперирование на территории США - сертификат иностранного авиаперевозчика FAR129.