"Ми ж вилетіли з України, тобто авіапростір може працювати". Голова української авіакомпанії SkyUp

Останні роки були не простими для цивільної авіації у всьому світі. Спершу – пандемія, яка відрізала половину ринку, а тепер – постковідне відновлення, яке спричинило нестачу літаків та комплектуючих. Але бути українською авіакомпанією означає кратно помножити ці виклики.

"Нам лише п’ять років, ми народилися на монопольному ринку. Зустріли пандемію, зустріли війну та опинилися за кордоном", – так генеральний директор української авіакомпанії SkyUp Дмитро Сєроухов описує досвід роботи на ринку.

Після повної зупинки торік SkyUp зміг вижити завдяки так званому "мокрому лізингу" (вет-лізинг). Простими словами – почав пропонувати свої літаки разом з українськими екіпажами іншим європейським компаніям. А тепер не уявляє своєї бізнес-моделі без цього.

Попри закрите небо над Україною, компанії вдалося не лише вижити, але й вийти на новий ринок. І на Європейському Союзі SkyUp зупинятися не збирається. Незабаром компанія планує запускати власні рейси у ЄС, роздумує над відкриттям ще одного закордонного офісу та хоче, аби її літаки здіймались у небо США. Проте переконує – буде першою, хто повернеться в українське небо, щойно воно відкриється.

Про те, як українській компанії довелося "вибивати" право на роботу в ЄС, що буде після відкриття неба та чому конфісковані російські літаки навряд стануть у нагоді українській авіації, в інтерв’ю ЕП.

Про евакуацію літаків, рейси по собівартості та заробітки на чартерах для селебріті

— Ви до 24 лютого евакуювали 10 із 11 своїх літаків. Проте один лише нещодавно вилетів до Румунії. Куди він летів 24 лютого?

— В ту ніч, коли розпочалася війна, він летів з Борисполя до Кишинева. Пасажирів на борту не було. Коли він летів, небо закрили: наземні служби повідомили пілотів, що їм потрібно розвертатися та повертатися у Бориспіль. До Кишинева їм тоді залишалося стільки ж, скільки й до Борисполя.

Пілотам дають розпорядження, і вони не мають права його ослухатися.

— Як відбувалася евакуація літаків перед масштабним вторгненням?

— До кінця війни не можу розказувати деталі, але до цього проєкту було залучено дуже багато людей: це і військові, і міністерства, і Офіс президента, і "Украерорух", і аеропорт "Бориспіль". Це тисячі людей, які безпосередньо брали участь як у проєкті, так і його втіленні.

Бажання, щоб цей літак вилетів, було з першого дня, але тільки зараз "зірки зійшлися", щоб це стало можливим. Це безпекова історія. Ми були ініціаторами, а держава була зацікавлена в тому, щоб це сталося.

Коли літак прилетів до Румунії, його одразу відправили на технічне обслуговування. Після цього були отримані відповідні документи і зараз він виконує рейси.

SkyUp у львівському аерпорті. В компанії обіцяють повернутись в Україну як тільки в її небі буде дозволено літати. джерело: skyup

— Почалася велика війна, ваші літаки в Європі. Коли ви почали знову працювати?

— Лише у квітні торік. І це не був початок з нуля, це був початок з позначки "мінус" 2 або навіть "мінус" 3.

5 років тому ми починали з нуля, коли створювали SkyUp, от тоді був початок з нуля. А зараз це було набагато гірше. Ти літаєш, в тебе є 11 літаків. Ти по них несеш зобов’язання, маєш платити лізинги, в тебе є понад тисячу співробітників. Ти маєш платити заробітну плату, в тебе є пасажири.

Все робиться за рахунок того, що гроші надходять до компанії. І в якусь мить все зупинилося. А зобов’язання – ні.

— Де ви брали гроші?

— Спочатку ми оперували за ті гроші, які в нас були. Ми виконували евакуаційні та спеціальні рейси, рейси на замовлення, а у зворотний бік на цих самих літаках у багажних відділеннях везли вантажі, які були потрібні країні – все везли до кордонів.

За ці рейси ми отримували лише гроші на паливо, на заробітну плату екіпажів цих рейсів, на витрати які виникали з виконанням таких рейсів. І це був той ще квест, коли ти отримуєш гроші, а переказати нікуди їх не можеш – валюту не можна ж було купляти і виводити за межі країни. Згодом перелік критичного імпорту збільшувався, і нам ставало легше.

З середини квітня торік ми почали перші комерційні рейси та починали трохи заробляти. Але майже два місяці був повний простій і накопичення зобов’язань. Тому я й кажу, що це було не з нуля, а "мінус" два місяці.

— Які ваші фінансові результати за 2022 рік?

— Коли ми говоримо про звітність, там немає нуля і близько. Це мінус.

— На чому зараз заробляє український офіс?

— У нас є дуже невелика частина безпосередніх чартерних операцій, але здебільшого це вет-ліз проєкти і заробіток від них.

— Скільки можна заробляти на вет-лізі?

— Собівартість формується через купу умов: який в кого досвід, сертифікат, чи йдеш ти до європейського перевізника, чи ні, куди будеш літати, яка тривалість перельоту. Вже від собівартості формується ціна, за якою ти можеш увійти в цей контракт. Для когось припустимо працювати "в мінус", бо є інші прибуткові контракти. А ми не можемо собі таке дозволити.

Якщо говорити про обсяги, це можуть бути сотні тисяч доларів. А от скільки в них прибутку, це зовсім інша історія. Можна відлітати один рейс і заробити прибуток у місячному виразі. Можна за місяць налітати 450-500 годин і нічого не заробити.

— Давайте так: за годину контракт на вет-лізі це тисячі, десятки чи сотні тисяч доларів?

— Тисячі, не десятки. Це можуть бути десятки тисяч доларів, наприклад, коли це особливий чартерний переліт для якоїсь селебріті.

джерело: skyup

— Багато компаній торік звільняли працівників, бо банально не було чим платити зарплатню. Чи звільняли ви людей?

— Ми розуміли з першого дня, що не можемо нікого звільнити. У нас в групі авіакомпанія, туроператор – ці ринки у мить опинилися у заручниках, жодної роботи не було. Якщо ми звільнимо будь-кого, куди піде ця людина? Тож ми цього не робили.

Команда для нас – головне. Ми допомагали співробітникам евакуюватися в більш безпечну зону. Так, багато хто втратив домівки, вимушений був поїхати кудись. Багато хто, близько 50 осіб служать у ЗСУ і безпосередньо знаходиться на передовій. За ними збережена заробітна плата, ми розуміємо, що маємо їх підтримати.

Але ми втратили десь 10% працівників, які пішли самі. Хтось через особисті обставини, хтось розчарувався: спершу пандемія, тепер війна. Багато прикладів у Європі було, коли пілоти, командири повітряних суден ставали далекобійниками, тому що треба їсти, а літаки не літають.

— Скільки у вас працівників разом з екіпажами й операційним персоналом?

— Близько 1500. Лише по SkyUp близько 1200-1300. Компанія має головний офіс у Києві, він продовжує працювати. В нас є декілька основних локацій, поміж якими розподілено офісна та забезпечувальна робота для експлуатації та виконання польотів – в Києві, на Мальті та в Софії.

Крім того, у наших екіпажів, як і в більшості персоналу, є спеціальні авіаційні посвідчення – сертифікати, ліцензії. Вони можуть перетинати кордон, адже їдуть безпосередньо за наказом на конкретну програму рейсів, на виконання конкретного робочого завдання. Вони не виїжджають односторонньо, а постійно ротуються.

Про вихід на європейський ринок, бізнес-модель з JoinUp та роботу з Wizz Air

— У травні SkyUp відкрила офіс на Мальті. З якими проблемами ви стикалися під час цього?

— Коли наші літаки опинилися за межами країни, ми зрозуміли, що нам треба розпочинати вет-ліз. Ми знали, що такий ринок існує, але дотепер не були в цьому зацікавлені – наша модель була зовсім інша. Зараз ми розуміємо, що повернемося до нашої моделі, але в ній тепер також буде і вет-ліз.

І ось ми, українська авіакомпанія. Вдома у нас війна. А ми приходимо до когось і пропонуємо свої літаки та свої послуги.

Вони нам говорять: "Ви що, серйозно? У вас же війна, як це?" Ми пояснюємо: так, ми серйозно, у нас все в порядку, ми готові працювати. А вони: "Та ні, не може бути. Давайте проведемо у вас аудит".

Минулого літа ми пройшли понад 20 таких аудитів від різних авіакомпаній. Вони перевіряли, як ми можемо контролювати процеси 24/7, забезпечувати безпеку, і як над нами забезпечений контроль. Ми доводили, що все дійсно працює не тільки на папері.

— Чи допомагала вам із цим держава?

— Наша Державіаслужба так само доводила авіакомпаніям, Європі, іншим країнам, що у них побудовані процеси таким чином, аби віддалено контролювати нас і всі процедури безпеки. У них є інспектори, які можуть перетинати кордон, контролювати придатність літаків, проводити зовнішні та внутрішні аудити.

В першу чергу те, що наші державні інституції не зачинилися, а продовжили свою роботу, зробило можливим наше існування.

Також вони разом з нами, на тих самих перемовинах, сідали і доводили, що дивіться – ми не міф, ми реальні. Так, вдома у нас війна, але ми навчилися з цим працювати. Уявляєте, як вам пощастило, шановні партнери, що ми наскільки життєстійкі.

Нам лише п’ять років, ми народилися на монопольному ринку. Ми зустріли пандемію, коли ми пропрацювали менше двох років, ми зустріли війну та опинилися за кордоном. Ми повністю зупинилися і відновили свою діяльність. Що ще має трапитися, щоб довести вам, що ми переживемо будь-що?

— Тобто найскладніше було довести?

— Так, найскладніше було розпочати.

— Загалом, чим для вас складна Європа?

— В Європі, з одного боку, нічого складного, тому що все прозоро, все за правилами. Але це і складно, тому що спробуй забезпеч виконання всіх правил.

І інше – це те, що ми українці. Це дуже складно. Всі декларують, що "ми за Україну", але коли доходить до справи, це так само третя країна для ЄС. Крім того, в України є не дуже гарна репутація, накопичена за попередні роки.

Більше й бюрократії. Тебе перевіряють і в профіль, і в навскоси, а потім кажуть – ні, щось у твоєї бабусі було не те. І ти доводиш, доводиш, доводиш. Ти приходиш відкрити рахунок у банк, а тобі навіть двері не відчиняють, коли чують, що ти український бізнес. І ти місяцями можеш це робити.

— Як ви плануєте конкурувати на такому складному ринку?

— Коли ми виходимо на різні ринки як група, коли є SkyUp та JoinUp, ми можемо об’єднувати свої зусилля. SkyUp може допомагати Join UP! на тих рейсах, де Join UP! не вистачає трафіку, а Join UP! може допомагати SkyUp на тих напрямах, де, здавалося б, має бути етнічний трафік або бізнес-трафік.

Якщо надамо ще туристичні послуги, то ми зможемо дозавантажити 10, 20, 30 крісел на кожному рейсі. Через таку комбінацію і через наш сервіс будемо створювати той продукт, якого досі немає.

— Яка у вас стратегія на європейському ринку?

— Європейський сертифікат для нас це можливість бути повноцінно присутніми у європейському небі.

Коли ми сьогодні у Європі присутні як SkyUp Україна, то ми – оператор з третьої країни для Євросоюзу. Це до будь-якої країни таке ставлення. Якщо ти авіакомпанія з Америки, чи з Дубай, чи з Китаю – ти так само оператор з третьої країни.

Вони дуже ретельно оберігають свій ринок і не хочуть там бачити третіх гравців. І ми нічого з цим не могли зробити. Ми за допомогою Державіаслужби, Міністерства закордонних справ, Офісу президента, Міністерства інфраструктури разом довели, що маємо отримати деякі послаблення. І отримали їх.

Наприклад, Польща. Там ми можемо літати двічі на тиждень з Жешува, безпосередньо від кордону з Україною. Ці рейси мають бути тільки чартерні. Тобто обмеження на обмеження.

джерело: skyup

— Ви вже маєте документ, який в майбутньому дасть вам право запустити регулярні рейси в ЄС. Чого вам зараз бракує для цього?

— Зараз у SkyUp Мальта є лише один літак в лізингу, який був сертифікаційним для того, щоб отримати ліцензію на роботу в ЄС. Надалі будуть надходити нові літаки, які також матимуть європейську реєстрацію та, відповідно, не матимуть обмежень, про які я згадував.

Але поки це лише один літак, програму не побудуєш. Щоб з чогось починати, їх треба декілька.

— Скільки літаків плануєте взяти в лізинг до кінця року?

— Декілька, але точну цифру зазначати не буду – до п’яти. Сьогодні жоден лізингодавець у світі не хоче реєструвати літаки в Україні. Вони передбачають в цьому для себе ризики. Минулого літа нам вдалося вмовити одного лізингодавця і отримали літак до українського сертифіката.

Зараз що ми бачимо? Що скоріш за все нові літаки будуть надходити саме до європейського сертифіката, мальтійського SkyUp.

До того ж на ринку дуже велика нестача літаків, швидке пост-ковідне відновлення і, відтак, великий попит. Тому експлуатанти, тобто авіакомпанії, які використовують літаки, не поспішають їх повертати власникам, і коли закінчуються договори лізингу, їх намагаються подовжити.

— Крім мальтійського літака, у вас є евакуйовані українські. Вони зараз працюють?

— Вони працюють на умовах вет-лізу. Тобто, ми надаємо наші літаки в лізинг різним замовникам разом із екіпажем.

— Які компанії користуються вашими літаками, куди і як часто вони літають?

— Кожен літак може виконувати на день 2-3 рейси – більше фізично не встигне. Всі наші літаки зараз працюють на умовах вет-лізу, навіть "мальтійський".

Ми літаємо з Wizz Air – як з європейським WizzAir, так і з WizzAir Абу-Дабі, Tunisair, Marabu або X-fly, FlyOne. Ще декілька угод на порозі. Географія польотів, це Європа: або звідкись хтось літає до Європи, або кудись з Європи хтось летить. Тобто попит навколо Європи.

— Що чекає на європейську компанію в найближчі роки?

— Завдяки європейському сертифікату ми можемо прийти до майбутнього замовника і сказати: "Дивіться, а тепер ви можете замовити у нас чартерний рейс".

Або ми можемо відкрити продажі в онлайн і пасажири зможуть самі купувати квитки. Європа – це ринок, який купує дуже-дуже заздалегідь. І нам треба зараз думати про те, як ми будемо оперувати за допомогою SkyUp Мальта майбутнього літа.

Зараз ми працюємо над програмним забезпеченням, щоб відкрити онлайн-продажі квитків і, як нова авіакомпанія на ринку, мати зв’язок з усіма аеропортами, обмінюватися інформацією та бути забезпеченими усіма необхідними операційними процедурами.

До кінця цього літа плануємо відкрити продажі на наступний літній сезон, і це вже будуть регулярні рейси. Тобто в наступний літній сезон ми розпочнемо оперування у Європі.

— Ви плануєте йти на інші ринки, крім ЄС?

— Розмірковуємо ще про одну країну, за межами ЄС, але вона має свої особливості і нам було б доречно мати там свій сертифікат. Зараз оцінюємо такі можливості та все, що для цього потрібно.

— Які особливості?

— От як у Європі є обмеження, так і по різних країнах вони є. Але для США або Канади не потрібно мати сертифікат, і ми не плануємо там безпосереднього мати перевізника та оперувати в тому регіоні інакше, як через вет-ліз. Для цього нам треба мати авторизацію.

Ми вже зараз на шляху до її отримання і розпочали цей процес пару місяців тому. Очікуємо, що до осені отримаємо ці сертифікати і зможемо в зимовий сезон надавати свої літаки у вет-ліз також до цієї частини світу, де в них буде сезон і попит.

Про відновлення польотів, санкції проти авіакомпаній РФ та різницю між Україною та Ізраїлем

— Ви, мабуть, бачили звіт Євроконтролю і реакцію "Украерорух" щодо перспектив відновлення роботи авіапростору в Україні (Євроконтроль очікує, що обмеження діятимуть до 2029 року, а "Украерорух" – до завершення війни). За яких умов, крім, закінчення війни, може відкритися наш авіапростір?

— Дивіться, ми ж вилетіли з України, і є приклади інших компаній. Тобто авіапростір може працювати. Але хтось має взяти на себе відповідальність, що цивільній авіації в небі нічого не загрожує. Це багато факторів, і йдеться не тільки про ракети.

Умовно, війна закінчилася. Навіть небо відчинили. І ми перші б’ємо копитом, що готові летіти, але нікуди не летимо, бо немає страхового покриття. Допоки в тебе немає покриття, ти не маєш права літати, тебе відразу лишають можливості перевезення пасажирів.

— За тиждень до 24 лютого Кабмін виділив 17 мільярдів гривень для покриття гарантій безпеки, коли страхові компанії почали відмовлятися він надання послуг. Чи можуть такі заходи допомогти повернути страховиків, коли літати буде безпечно?

— Так, рішення таке зробили. Тобто, політично вирішили, але механізм напрацювати не встигли, війна почалася.

Має бути не тільки сума в постанові Кабміну, а під ці гроші мають бути процедури. Як саме страхові отримають ці гроші? Куди йти, куди звертатися? Які мають бути підстави? Це був надважливий крок, це рішення, але за ним має бути ще процедура. Страховий ринок очікував на ці процедури, але не встиг.

Може, згодом їм буде достатньо військових заходів, які будуть зроблені для відновлення покриття. А може, буде недостатньо. Може, страховикам цього буде достатньо, але через два місяці, а нам потрібно вже на завтра летіти. А на завтра треба додаткове покриття від держави.

— Є приклад Ізраїлю, де теж літають ракети, і де теж, здавалося, авіапростір небезпечний, але цивільна авіація там літає. Що таке є в Ізраїлі, чого немає в Україні?

— Розмір країни. Ізраїль набагато менший і його набагато легше захистити. І там система захисту не вчора з’явилася, вона там уже десятки років. З іншого боку, це світові гарантії безпеки. Але це дійсно всі ті безпекові заходи і розуміння, які ресурси є у іншої сторони і які цілі може вражати.

— Скільки може знадобитися часу для того, аби відновити роботу аеропортів?

— Забезпечити рейс можна дуже швидко. Але для того, щоб вони повноцінно запустили оперування в довоєнних обсягах, я вважаю, що це декілька місяців. Зруйновані летовища я взагалі не беру до уваги.

Давайте так: тижні – для повноцінного відновлення діяльності, але 1-2 дні для можливості почати випускати або приймати рейси.

Повноцінне ж відновлення, це усі процеси, люди, запуск і налагодження всього обладнання, зв’язок з Євроконтролем, з усім світом. Потрібно буде декілька місяців, щоб повернулися перевізники й трафік, відновити логістику до аеропортів, поновити договори оренди тощо. На це потрібен час.

— Розумію, що прогноз давати складно, але чи можемо ми говорити, що принаймні на якийсь час про епоху квитків по 10-20 євро до країн ЄС українцям доведеться забути?

— Точного прогнозу дати не можу. Ціни, з одного боку, можуть бути високими, тому що попит дійсно буде. Але питання – скільки буде цих рейсів, яка буде спроможність аеропортів забезпечити трафік, скільки буде перевізників.

Я впевнений, що кожен перевізник буде вважати, що він має поставити рейс до Києва. Неважливо, вигідний він чи не вигідний, це буде піар-хід. Коли відкриється небо і цивільна авіація буде знову в українському небі, це потребуватиме багато уваги від нашої влади.

Під час ковіду європейські перевізники отримали субсидію, поки ми в Україні жодної копійки не отримали ні від кого. Також вони могли собі дозволити більш оперувань, ніж ми, адже вакцинація була на значно більшому рівні, ніж в Україні.

І зараз, коли весь світ заробляє, ми виживаємо. Ми були на різних позиціях, коли в ковід не отримали підтримку, а зараз ми ще більш віддалилися один від одного. Тут держава має думати, чи має вона захищати український бізнес або не має. Чи хоче, щоб у неї були українські перевізники, чи не хоче.

Тобто це не про квитки по 10 євро. Так, в них (іноземних перевізників – ЕП) літаків більше, ніж у нас. Це факт. Вони зможуть собі дозволити поставити рейси по 150 гривень. Чи будуть вони це робити – я не знаю.

Але якщо вони вирішать "прикінчити" українських перевізників, що залишаться, вони будуть намагатися це зробити. Не буде легкої конкуренції.

— Наприкінці 2022 року говорилося про можливість відновлення авіаперельотів з Ужгорода, тому що там зліт відбувається вже в авіапросторі Словаччини, і навіть про Львів. Чи можливо до кінця війни запустити ці два аеропорти для вантажних рейсів?

— Думаю, що теоретично можливо. Коли ми говоримо, що це до кінця війни, це в першу чергу про безпеку. Мають бути створені безпекові умови, завдяки яким страхові компанії зможуть поновити покриття по цих маршрутах, зокрема і щодо Ужгорода.

— Проти російської авіації були введені санкції, які обмежили їхні можливості обслуговування літаків. Проте вони якось ремонтують судна і літають. Які, на вашу думку, санкції у сфері авіації могли б дійсно економічний ефект на росіян?

— Ці санкції дійсно були чи не найпершими і вони суттєві. Але вони не повністю працюють. Там, де вони введені, вони працюють, а там, де не введені – ні.

Бачили, російський літак будь-який в Європі за останній рік? Ні. Але їх дуже багато у Туреччині, у Дубаї, у Єгипті. Чому вони там? Тому що ці країни не підтримали санкції.

Канібалізм літаків також є. Високопосадовець одного з виробників літаків минулого літа мені казав, що максимум до кінця літа і все – ні він, ні будь-хто з його родини жодною ногою не ступить на російський літак, бо це просто буде небезпечно. Тому що ніхто у світі не знає, що коїться з тими літаками.

В нормальних умовах виробник та авіакомпанія щомиті знають все, що з цим літаком відбувається. А з Росією – що вони там через цей канібалізм роблять, ізолентою замотують або на суперклей ліплять? Або дійсно ремонтують, хтось їм постачає запасні частини. Але з якою якістю? Це дуже небезпечно.

— В ЄС заарештували російські літаки, які зараз простоюють. На вашу думку, чи може українська сторона їх забрати як компенсацію збитків та експлуатувати пізніше?

— Щоб вони стали українськими, має бути механізм. Але друге питання – що з цим буде робити Україна.

У нас коли був літак в Борисполі, ми щотижня проводили технічне обслуговування, всі регламентні роботи. Він був на збереженні за всіма нормами і процедурами. І Boeing, і наша Державіаслужба завжди знали, що з цим літаком, у якому він стані. Потім декілька тижнів ми виводили його зі зберігання.

Російські літаки вже стоять більше року, і ніхто їх не доглядає, ніхто не знає, в якому вони стані. Може, взагалі буде недоцільно піднімати їх у небо. Їх просто розпилять на металобрухт або на запчастини.

Щоб відновити літак, надати йому сертифікат льотної придатності, він має пройти технічне обслуговування. В кожному конкретному випадку виробник буде надавати свій план робіт. Але для цього у виробника має бути документація, а вона в експлуатанта. Я не знаю, чи полетять ці літаки. Скоріш ні.