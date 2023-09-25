SkyUp виконуватиме рейси в США: компанія отримала сертифікацію

SkyUp

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines отримала дозвіл на оперування на території США – сертифікат іноземного авіаперевізника FAR129.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Для польотів у повітряному просторі США компанія отримала дозволи на чотири літаки Boeing 737-800 флоту, які подавались у заявці: UR-SQB, UR-SQC, UR-SQF та UR-SQP.

В рамках сертифікації SkyUp отримала:

Реклама:

DOT approval – дозвіл на провадження господарської діяльності як авіаперевізника на території США;

TSA approval – схвалення відповідності вимогам до авіаційної безпеки при повітряних перевезеннях з/до території США;

FAA approval – специфікацію оперування Part129.

У компанії також заявили про плани розвивати напрямки ACMI-послуг та чартерних рейсів на новому ринку.

"Важливу ціль для міжнародного розвитку бренду досягнуто. Пишаюся командою, їх професійним підходом і наполегливістю у досягненні результатів. Також від імені компанії висловлюю щиру вдячність компетентним державним структурам США за довіру і надану можливість працювати в Сполучених Штатах", — зазначив генеральний директор SkyUp Airlines Дмитро Сєроухов.

Нагадуємо:

Реклама:

1 червня авіаперевізник SkyUp Airlines евакуював третій цивільний літак з України з початку великої війни.

У квітні авіакомпанія SkyUp перегнала до Румунії свій літак, який з початку повномасштабної війни стояв у Борисполі.

У вересні 2022 року WizzAir перегнала зі Львова до Польщі свій комерційний літак, який застряг там на початку повномасштабної війни.