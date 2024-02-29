Новости 29 февраля: ИТ-Армия парализовала работу Mail.ru, Польша может ввести эмбарго на российские продукты

Об ІТ-Армии. Украинская IT-Армия осуществила успешную атаку на крупнейший интернет-портал России Mail.ru, в результате чего бесплатный сервис электронной почты на нем был остановлен.

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О "транспортном безвизе". Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины договорилось с Министерством транспорта и инфраструктуры Турции о продлении либерализации грузовых перевозок.

О санкциях. Правительство Новой Зеландии 29 февраля объявило о расширении санкций против России.

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