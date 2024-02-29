Новости 29 февраля: ИТ-Армия парализовала работу Mail.ru, Польша может ввести эмбарго на российские продукты
Об ІТ-Армии. Украинская IT-Армия осуществила успешную атаку на крупнейший интернет-портал России Mail.ru, в результате чего бесплатный сервис электронной почты на нем был остановлен.
О Польше. Польша "тщательно" проанализирует последствия решения Латвии запретить импорт российских продуктов питания и не исключает, что сама предпримет соответствующие шаги.
О "транспортном безвизе". Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины договорилось с Министерством транспорта и инфраструктуры Турции о продлении либерализации грузовых перевозок.
О санкциях. Правительство Новой Зеландии 29 февраля объявило о расширении санкций против России.
Эксклюзивы ЭП
Худшее уже позади? Как энергетика пережила вторую зиму под атаками россиян
Как Украина пережила второй отопительный сезон с начала большой войны и почему россияне не смогли уничтожить энергосистему.
"Лучшие "черные лебеди" прилетают от Малюка и Буданова". Что происходит с российской экономикой на третий год войны?
Война между Россией и Украиной постепенно превращается в битву на истощение. И в этой битве экономика будет играть едва ли не решающую роль. Что скрывают экономические данные РФ?
На границе с Украиной – высыпают зерно, а с Беларусью – свободный трафик. Как Польша покупает российскую агропродукцию