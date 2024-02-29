"Лучшие "черные лебеди" прилетают от Малюка и Буданова". Что происходит с российской экономикой на третий год войны?

На третьому році великої війни Росія все ще має великі резерви, проте майже не має шансів виконати обіцянку свого диктатора про подвоєння воєнних видатків. Вже зараз для підтримки темпів війни російській владі доводиться підвищувати податки для великого бізнесу. Наступним кроком може стати грошова емісія, яка загрожує втратою макроекономічної стабільності.

Коли це може статися? Точну відповідь на це питання дати складно, адже більшість своїх економічних даних Росія або приховує, або спотворює. Це прикрашання реалій дозволило підтримувати позитивні споживчі настрої населення, але робить будь-які кроки у напрямку емісії ще більш ризиковими.

Як зрозуміти, у якому стані перебуває російська економіка? Скільки ще вона зможе підтримувати війну проти України та які санкції можуть вдарити по ній найбільше? Про це розповів керівник відділу стратегічного планування компанії Finteum Андрій Нестерук у подкасті "Що з економікою" від Центру економічної стратегії.

ЕП наводить скорочену та відредаговану версію розмови. Повна версія доступна за посиланням.

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Про достовірність даних з РФ, залишок коштів на війну та підвищення податків

— На які джерела інформації слід орієнтуватись аналізуючи стан економіки Росії, особливо зважаючи на те, що тамтешня влада обмежує доступ до статистичних даних?

— Так, це величезна проблема, тому що єдині економічні дані, які доступні – офіційні російські цифри. І, звичайно ж, на них не можна покладатися на 100%. Адже, якщо заглиблюватися навіть у ті обмежені дані, які доступні, то видно певні неспівпадіння. Однак це наш єдиний варіант – дивитися на те, що вони офіційно випускають, і намагатися відбирати те, що може бути правдою.

— І що може бути правдою в економічній статистиці Росії?

— Є дані, якими досить складно маніпулювати. Наприклад, розмір золотовалютних резервів. Цей показник, швидше за все, реалістичний. З розміром Фонду національного добробуту (ФНД) є можливості для маніпуляцій. Зі станом бюджету також можливі маніпуляції, але вони не дуже суттєві. З показником ВВП все значно складніше.

Також можна більш-менш орієнтуватися на експортно-імпортні показники, тому що їх можна звірити зі статистикою країн, з якими Росія веде торгівлю.

Андрій Нестерук фото з facebook Андрія нестерука

— Напевно, у цьому ключі найважливіше для нас питання – це витрати російського бюджету і скільки ще Росія може вести війну. Раніше Путін обіцяв подвоїти видатки військового бюджету у 2024 році. Чи здатна РФ це зробити?

— Я вважаю, що передумов для цього немає. По-перше, жодне слово Путіна не є правдивим, адже, за його словами, він подвоїть видатки з 6 трильйонів рублів (приблизно 75-80 млрд дол), хоча насправді Росія у 2023 році витратила на війну більше 100 мільярдів доларів. Тому тут виникає питання, які саме видатки вони збираються подвоїти: заявлені чи реальні?

На мою думку, Росія не може подвоїти жодну з цих цифр, бо загальні видатки їхнього бюджету у 2023-му році падали. Восени минулого року вони були приблизно на 20% меншими, аніж на початку року.

Також незрозуміло, звідки у них візьмуться ресурси. Наприклад, у ФНД залишилося ліквідних активів на максимум рік таких видатків, які були у 2023-му: там 5 трильйонів рублів, а це десь 50-60 мільярдів доларів. Однак частина цих активів неліквідна (наприклад, субординований депозит у ВТБ). Тобто, реально там близько 4,3 трильйона рублів, з яких Росія направила близько 900 мільярдів на порятунок "Газпрому".

Тому для того, щоб їм подвоїти військові витрати, треба перестати платити всі пенсії та зарплати бюджетникам.

— Що Росія робитиме, коли ФНД вичерпається? У неї ще є золотовалютні резерви. Чи вона почне шукати ресурс у збільшенні податків і зменшенні невоєнних видатків?

— Золотовалютних резервів у Росії ще багато, адже вони намагалися їх майже не витрачати. За останніми даними у них офіційно 585 мільярдів доларів золотовалютних резервів, з яких як ми знаємо, приблизно 300 мільярдів заморожено.

Тобто, залишаються ще близько 280 мільярдів доларів, які, формально, не можна направити на бюджетні видатки. Однак це можна зробити, коли Міністерство фінансів випустить облігації, які викупить Центробанк РФ. А потім з'являється попит на валюту, і який задовольняють з золотовалютних резервів. Росія поки що цього не робила.

На мою думку, вони бояться цього, адже золотовалютні резерви для Путіна – це стратегічна річ, як ядерна зброя. Це ознака його могутності та стійкості проти дій Заходу.

Щодо податкового навантаження, то його уже збільшили. Саме тому їм потрібно допомагати "Газпрому" з цими 900 мільярдами рублів, адже на цю компанію наклали спецподатки, завдяки яким з неї "вийняли" 1,2 трильйона рублів.

Поки що вони йдуть шляхом підвищення податків для великого бізнесу. Однак цьому бізнесу треба якось підлаштовуватися до санкцій. Тому ж "Газпрому" треба будувати термінали зрідженого газу, замінювати обладнання, яке вже не надають чотири найбільших виробники.

— 280 мільярдів доларів достатньо для фінансування ще декількох років інтенсивної війни?

— Так, це наразі єдиний варіант як подвоїти видатки на війну. Але це дуже інфляційний варіант, адже, по суті, буде відбуватися грошова емісія.

— Чи є якась межа емісійного фінансування, поки воно не запустить інфляційну спіраль та не підірве макроекономічну стабільність Росії?

— Цю межу складно знайти навіть у нормальних економіках з нормальними даними, адже зараз немає гарних моделей, які б дуже точно прораховували і передбачали інфляцію. Тут варто враховувати і економічний, і психологічний чинники.

Щодо останнього, то більшість економістів помилилися, адже споживчі настрої у Росії позитивні. А відтак і ринок там досить перегрітий. Тобто вже зараз у Росії досить складно стримати інфляцію, тому будь-яка емісія є ризикованою.

— Фактично, у Росії відбувається потужне фіскальне стимулювання через видатки на війну, замовлення військової техніки та зарплати. Воно може якось перезапустити російську економіку?

— Коли людина захворіла, то вона може випити знеболювальне і їй на певний час стане легше, але загалом вона не виліковується. Так само й у російській економіці. Через те, що у 2022 році у них були високі доходи від нафти і газу, вони мали досить великі бюджетні ресурси, і вони дійсно з бюджету стимулювали економіку. На додачу до цього були низькі відсоткові ставки та пропаганда, завдяки якій підтримуються позитивні споживчі настрої.

Тобто вони витиснули всі можливості з економіки. Однак там не відбувається ніяких адекватних інвестицій в зміну структури цієї економіки. Приклад того самого "Газпрому", якому треба замінити втрачений ринок збуту Європи на 140 мільярдів кубометрів. Для цього йому потрібно будувати термінал зрідженого газу, а замість цього він свої кошти витратив для фінансування війни, соціальних видатків тощо.

Те саме з іншими великими підприємствами, у яких не має інвестицій в структурну зміну економіки та перелаштування на торгівлю з Азією, а не Європою. Така торгівля стає менш ефективною.

— Що означає менша ефективність торгівлі?

— Наприклад, замість того, щоб експортувати нафту у Нідерланди, її можна експортувати в Індію. Але витрати на експорт зростають у чотири рази, тому ти отримуєш менше грошей. Набагато ефективніше, коли Саудівська Аравія експортує в Індію, а Росія експортує в Нідерланди.

Будь-яка переорієнтація через політичні обмеження, зменшує ефективність цієї економіки. Ну, і крім того, тут ще вступають в силу санкції.

Про вплив санкцій, ударів по нафтопереробних заводах і "чорних лебедях"

— На скільки санкції є болісними для Росії? І що Україні та партнерам потрібно зробити на цьому напрямку, аби максимально обмежити здатність російської економіки підтримувати війну?

— Санкції, які вводилися з початку 2022 року, не були слабкими, проте у них було декілька проблем.

Перша – це неправильний дизайн: обмежували російський імпорт, але майже не обмежили експорт. В результаті Росія мала той шалений профіцит торгівельного балансу, який дозволив перекрити великий відтік капіталу. Захід думав натиснути на Росію, зробивши боляче населенню і бізнесу, але ця ставка не спрацювала і це навпаки допомогло Росії абсорбувати оцей шок початку війни, коли був відтік капіталу.

Друга стандартна проблема для санкцій – це можливість їх обходити. Розвинені країни завжди намагалися в санкціях робити якісь винятки. І Росія ефективно користується цими винятками.

Крім цього, набагато раніше потрібно було робити акцент на вторинних санкціях. Адже, наприклад, стеля цін для нафти чудово спрацювала, але вона з часом втрачала ефективність. І, насправді, її можна було запроваджувати набагато раніше. Як на мене, вона виявилася дуже гарною санкцією.

Однозначно треба і далі працювати над стелею для нафти. Можливо, думати щось про стелю цін для зрідженого газу. Зараз ринок насичений, стабільний, і Європа, Сполучені Штати чи Японія могли б зменшити ціни для себе і зменшити російські доходи.

— А як щодо імпорту технологічного обладнання в Росію? Чи можливо щось зробити в умовах сучасної глобалізованої економіки, коли Грузія, Азербайджан, Казахстан в рази збільшили імпорт європейських товарів. Далі ці товари йдуть потрапляють в Росію.

— Досить легко можна відслідковувати технологічні товари не подвійного призначення, наприклад, обладнання для нафтогазової галузі. Теж саме з військовими технологіями, наприклад, зі станками, адже вони всі з GPS-трекерами. Але коли ми кажемо про пральні машинки, з яких росіяни виймають чіпи, то тут, на жаль, я не бачу дуже ефективних методів боротьби.

При цьому, знову повернуся до дизайну санкцій. Можливо, нам було трошечки легше від того, що росіяни не могли купувати західні віскі, хамон та інші дорогі товари. Але якщо відійти від емоцій, то нам набагато краще, якби росіяни витрачали на це гроші, аби у них залишалося менше резервів, менше грошей в бюджеті. Нехай російські олігархи витрачають, як в останній день.

— Якщо підсумувати, то очікувати колапсу російської економіки в найближчий рік-два не варто, якщо не прилетить якийсь зовсім-зовсім "чорний лебідь".

— Я згоден. На мою думку, колапсу як такого не станеться. Для колапсу потрібні очікування колапсу, а в Росії пропаганда працює гарно. Хоча поступове погіршення ситуації у них все ж буде.

А щодо "чорного лебедя", то я думаю, що найкращі "чорні лебеді" прилітають від (Василя) Малюка (голова СБУ – ЕП) і (Кирила) Буданова (голова ГУР Міноборони – ЕП) по російських нафтопереробних заводах.

— До речі, на скільки суттєвої шкоди російській економіці можуть завдати такі удари по нафтовій галузі? Адже таких активів у них досить багато і вони розкидані по всій країні.

— Тих, з яких зручно експортувати, не так багато і, на щастя, вони досить недалеко від нас.

Це питання варто поставити людям, які займаються військовою справою, адже, на мою думку, ці удари можуть змусити росіян краще захищати свої нафтогазові об’єкти і переставити туди системи ППО та РЕБ. Таким чином вони можуть дещо покращити ситуацію на лінії фронту.