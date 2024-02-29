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Новая Зеландия присоединилась к "потолку цен" на российскую нефть и внесла в санкционные списки Медведчука

Четверг, 29 февраля 2024, 15:00 - Анастасия Жарикова

Правительство Новой Зеландии 29 февраля объявило о расширении санкций против России.

Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

По словам премьер-министра Новой Зеландии Уинстона Питерса, правительство страны способствует повышению надежности системы санкций.

В частности, новые санкции предусматривают введение предельной цены, установленной странами Большой семерки на нефть российского происхождения, запрет на экспорт подсанкционных товаров в Россию и Беларусь через третьи страны.

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Также санкции предусматривают ограничения в отношении 61 российского физического и юридического лица, в частности тех, кто участвовал в закупочных сетях с целью уклонения от санкций.

В частности, под ограничения попали компании, которые закупают технологии российской оборонной промышленности, руководители банков, и причастные к закупке оружия из Северной Кореи.

Также Новая Зеландия внесла в список подсанкционных лиц экс-депутата ВРУ и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

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Экономическая правда

санкции Россия Медведчук
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