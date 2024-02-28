Основатель FTX Бенкман-Фрид просит суд смягчить ему приговор

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Адвокат основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бенкмана-Фрида призвал судью вынести мягкий приговор за кражу 8 млрд долл у клиентов биржи, утверждая, что клиенты получат большую часть своих средств обратно.

Об этом пишет Reuters.

"Это намного меньше, чем максимальный срок в 110 лет, который ему грозит после того, как в ноябре присяжные признали его виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре, который прокуроры назвали одной из крупнейших финансовых афер в истории США", - пишет агентство.

Бенкман-Фрид не признал себя виновным и, как ожидается, подаст апелляцию на свой приговор. Он признал, что допустил ошибки в управлении FTX, но заявил на суде, что никогда не намеревался воровать средства клиентов.

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Суд должен вынести приговор бывшему миллиардеру, которому на следующей неделе исполняется 32 года, 28 марта.

"Представление адвоката сопровождалось письмами поддержки от родителей Бенкмана-Фрида, психиатра и других лиц.

Его родители, профессора права из Стэнфорда Джозеф Бенкман и Барбара Фрид, заявили, что их сын не был заинтересован в материальных благах и упорно работал над тем, чтобы вернуть клиентам деньги в период между крахом FTX в ноябре 2022 года и его арестом по обвинению в мошенничестве через месяц", - добавляет Reuters.

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"Мы с Барбарой... были свидетелями его целенаправленного стремления вернуть деньги вкладчикам задолго до того, как появилась любая возможность спасти свой капитал или богатство", - написал Бенкман.

Адвокат указал на недавнее заявление FTX о том, что она рассчитывает полностью вернуть средства всем клиентам, чтобы подтвердить аргумент защиты о том, что Бенкман-Фрид не имел целью воровать.

"В приговоре не говорится о том, собирался ли Сэм вернуть деньги. Он это сделал", - написал адвокат.

При этом он признал, что дело Бенкмана-Фрида имеет определенное сходство с делом Элизабет Холмс, еще одной молодой предпринимательницы, которую в 2022 году приговорили к 11 годам заключения за обман инвесторов ее ныне несуществующего стартапа по тестированию крови Theranos.

Но адвокат сказал, что Холмс подвергала пациентов риску, и предположил, что Бенкман-Фрид имеет больше общего с Майклом Милкеном - финансистом с Уолл-стрит в 1980-х годах, известным как "король мусорных облигаций", который вышел из тюрьмы, отбыв лишь два года из первоначального 10-летнего срока по обвинениям в мошенничестве.

"Если бы у Сэма был такой же шанс, он посвятил бы свою жизнь после тюрьмы благотворительности", - добавил адвокат.

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Напомним:

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX подала в суд на своего основателя Сэма Бенкмана-Фрида и трех других бывших руководителей биржи, чтобы вернуть более 1 млрд долл, которые они, вероятно, незаконно присвоили в месяцы, предшествовавшие краху биржи в прошлом году.

Сэм Бенкман-Фрид, основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, был арестован 12 декабря 2022 года на Багамских островах после предъявления обвинений прокуратурой США.

Бенкмана-Фрида американские регуляторы обвинили в осуществлении многолетней схемы обмана инвесторов.

В августе 2023 года его отправили в тюрьму после того, как судья отменил его залог, признав, что обвиняемый основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX по меньшей мере дважды манипулировал свидетелями.

В ноябре 2023 года Бенкмана-Фрида признали виновным в семи пунктах обвинения в мошенничестве и заговоре после этого. Ему грозит до 20 лет тюрьмы по каждому из самых серьезных обвинений. Судья назначил дату вынесения приговора в марте.

Экономическая правда