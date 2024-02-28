Основатель FTX Бенкман-Фрид просит суд смягчить ему приговор
Адвокат основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бенкмана-Фрида призвал судью вынести мягкий приговор за кражу 8 млрд долл у клиентов биржи, утверждая, что клиенты получат большую часть своих средств обратно.
Об этом пишет Reuters.
"Это намного меньше, чем максимальный срок в 110 лет, который ему грозит после того, как в ноябре присяжные признали его виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре, который прокуроры назвали одной из крупнейших финансовых афер в истории США", - пишет агентство.
Бенкман-Фрид не признал себя виновным и, как ожидается, подаст апелляцию на свой приговор. Он признал, что допустил ошибки в управлении FTX, но заявил на суде, что никогда не намеревался воровать средства клиентов.
Суд должен вынести приговор бывшему миллиардеру, которому на следующей неделе исполняется 32 года, 28 марта.
"Представление адвоката сопровождалось письмами поддержки от родителей Бенкмана-Фрида, психиатра и других лиц.
Его родители, профессора права из Стэнфорда Джозеф Бенкман и Барбара Фрид, заявили, что их сын не был заинтересован в материальных благах и упорно работал над тем, чтобы вернуть клиентам деньги в период между крахом FTX в ноябре 2022 года и его арестом по обвинению в мошенничестве через месяц", - добавляет Reuters.
"Мы с Барбарой... были свидетелями его целенаправленного стремления вернуть деньги вкладчикам задолго до того, как появилась любая возможность спасти свой капитал или богатство", - написал Бенкман.
Адвокат указал на недавнее заявление FTX о том, что она рассчитывает полностью вернуть средства всем клиентам, чтобы подтвердить аргумент защиты о том, что Бенкман-Фрид не имел целью воровать.
"В приговоре не говорится о том, собирался ли Сэм вернуть деньги. Он это сделал", - написал адвокат.
При этом он признал, что дело Бенкмана-Фрида имеет определенное сходство с делом Элизабет Холмс, еще одной молодой предпринимательницы, которую в 2022 году приговорили к 11 годам заключения за обман инвесторов ее ныне несуществующего стартапа по тестированию крови Theranos.
Но адвокат сказал, что Холмс подвергала пациентов риску, и предположил, что Бенкман-Фрид имеет больше общего с Майклом Милкеном - финансистом с Уолл-стрит в 1980-х годах, известным как "король мусорных облигаций", который вышел из тюрьмы, отбыв лишь два года из первоначального 10-летнего срока по обвинениям в мошенничестве.
"Если бы у Сэма был такой же шанс, он посвятил бы свою жизнь после тюрьмы благотворительности", - добавил адвокат.
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Напомним:
Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX подала в суд на своего основателя Сэма Бенкмана-Фрида и трех других бывших руководителей биржи, чтобы вернуть более 1 млрд долл, которые они, вероятно, незаконно присвоили в месяцы, предшествовавшие краху биржи в прошлом году.
Сэм Бенкман-Фрид, основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, был арестован 12 декабря 2022 года на Багамских островах после предъявления обвинений прокуратурой США.
Бенкмана-Фрида американские регуляторы обвинили в осуществлении многолетней схемы обмана инвесторов.
В августе 2023 года его отправили в тюрьму после того, как судья отменил его залог, признав, что обвиняемый основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX по меньшей мере дважды манипулировал свидетелями.
В ноябре 2023 года Бенкмана-Фрида признали виновным в семи пунктах обвинения в мошенничестве и заговоре после этого. Ему грозит до 20 лет тюрьмы по каждому из самых серьезных обвинений. Судья назначил дату вынесения приговора в марте.
Экономическая правда