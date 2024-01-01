В Украине выросли минимальная зарплата и прожиточный минимум

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Со вступлением в силу закона о госбюджете-2024 в Украине с 1 января 2024 года выросли минимальная зарплата и прожиточный минимум.

Об этом говорится в статье ЭП.

С 1 января "минималка" повышается с установленных в октябре 2022 года 6 700 грн до 7 100 грн.

Второе запланированное на 2024 год повышение состоится 1 апреля – до 8 000 грн.

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Меняется и размер прожиточного минимума: 3 023 грн – для трудоспособных лиц, 2 563 грн – для детей в возрасте до шести лет, 3 196 грн – для детей от шести до восемнадцати лет, 2 361 грн – для лиц, утративших трудоспособность.

Общий показатель прожиточного минимума возрастает с 2 589 грн до 2 920 грн.

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Экономическая правда