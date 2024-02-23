В Concorde Capital заявили о продолжении давления правоохранителей

Инвестиционная компания Concorde Capital бизнесмена Игоря Мазепы заявила о продолжении давления правоохранителей и осложнении деятельности компании.

Об этом говорится в заявлении компании.

"В результате противоправных действий следственной группы ГБР и Офиса генерального прокурора по "делу Мазепы" заблокирована деятельность многих предприятий, которые не имеют отношения к операциям с так называемой землей дамбы", - отметили в компании.

В частности, в ходе обысков в офисе Concorde Capital 18 января 2023 года была изъята корпоративная документация, печати, электронные ключи, лицензии и др. многих компаний, в т.ч. ООО "Конкорд Консалтинг", ООО "Конкорд Факторинг", ООО "Солнечное Ремесло", личные документы, телефоны, ноутбуки работников компании и партнеров, которые находились в офисе на момент обыска.

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В отметили, что изъятые документы и техника не имеют никакого отношения к делу.

"Таким образом существенно затруднено и остановлено некоторые направления деятельности предприятий, к которым у правоохранителей нет никаких официальных претензий. Блокирование этих предприятий таким противоправным способом грозит убытками и компании, и государству", - добавили в инвесткомпании.

В заявлении также добавили, что в ответ на обращение с требованием о возвращении имущества "следователи безосновательно отвечают отказом".

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Напоминаем:

Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.

В тот же день правоохранители провели обыски в офисе Concorde Capital.

ГБР задержало бизнесмена Игоря Мазепу по делу незаконной приватизации земельных участков на Киевщине - в материалах дела Мазепа указан "заказчиком завладения участками".

Печерский районный суд 19 января по ходатайству Офиса генпрокурора избрал меру пресечения инвестбанкиру, основателю Concorde Capital Игорю Мазепе в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 349 миллионов гривен.

Основатель Concorde Capital Игорь Мазепа 23 января после уплаты залога в размере 21 миллион гривен вышел из СИЗО.

Печерский районный суд города Киева продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве в отношении основателя Concorde Capital Игоря Мазепы до 9 месяцев после 10 лет расследования.