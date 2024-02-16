Все разделы
Укр / Рус

Украина формирует контейнерные караваны как альтернативу заблокированной границе

Пятница, 16 февраля 2024, 14:50 - Экономическая правда
 
ДУнайське Пароплавство

ЧАО "Украинское Дунайское Пароходство" (УДП) начинает формировать контейнерные караваны для обеспечения альтернативного логистического пути через Дунай, в обход заблокированной границы на западе страны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Пароходство предлагает доставлять контейнеров в дунайские порты Болгарии, Сербии, Венгрии, Словакии, Австрии, Германии и в румынский порт Констанца.

Кроме перевозки компания обеспечивает хранение и перевалку в украинских портах, организацию перевалки в портах выгрузки.

Реклама:

Госкомпания уже начала консультации с перевозчиками по привлечению необходимого количества контейнеров, необходимых для формирования первых караванов.

Читайте также: Как польская блокада повлияла на украинскую торговлю

Напомним:

Реклама:

15 февраля сообщалось, что в случае, если граница Украины с Польшей не будет деблокирована до конца месяца, бюджет страны может потерять 7,7 миллиарда гривен.

Во вторник 13 февраля польские фермеры заблокировали шестой пункт пропуска на границе с Украиной "Корчева - Краковец".

20 февраля польские фермеры заблокируют все пограничные переходы между Польшей и Украиной, а также подъездные пути к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам.

экспорт флот
Реклама:
Материалы по теме
Трудные времена для металлургии 16 февраля 2024, 13:15
Товарооборот Украины в январе вырос до 8,5 миллиарда долларов 14 февраля 2024, 18:14
Россия возобновила работу завода в Усть-Луге после украинского обстрела - Reuters 14 февраля 2024, 17:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте