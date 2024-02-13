УДП побудувало другу великотоннажну баржу з старих ліхтерних суден

Мінвідновлення

Українське дунайське пароплавство побудувало другу великотоннажну SLG–баржу з використанням старих ліхтерних суден - малих сорокаметрових барж.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

У міністерстві пояснили, що для будівництва баржі тоннажністю 2200 т. використовують сорокаметрові ліхтерні баржі, які раніше через економічну недоцільність простоювали або використовувалися не за призначенням. Повноцінна SLG–баржа будується за принципом конструктора: відбувається стикування двох ліхтерів за допомогою вставки, що вирізається із третього судна.

У 2023 році УДП вперше за тривалий час розпочала будівництво несамохідного флоту. На балансі підприємства залишилося понад 80 ліхтерів, частина з яких здається в оренду у якості так званих "проставок" між суднами та причалом, але більшість гниє, але на них витрачаються кошти на якірний збір, аварійні ремонти тощо.

Реклама:

"Використання ліхтерів у якості донорів для створення нових SLG-суден дає нам можливість навіть під час війни системно оновлювати річковий флот. При цьому собівартість виробництва барж SLG значно нижча, ніж будівництво судна з нуля. Всі роботи з будівництва нових барж відбуваються в Україні.

Це створює нові робочі місця та позитивно впливає як на економіку регіону, так і в цілому на розвиток галузі внутрішніх водних шляхів. Це важливо також для забезпечення логістики та експорту зерна",- зазначив віце-прем’єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Вантажопідйомність оновленої SLG-баржі становить 2200 тонн, довжина – 76,5 метра, осадка – 3,1 метра.

Реклама:

Нагадуємо:

Україні спільно з Австрією модернізуватиме судна Українського Дунайського пароплавства (УДП), перше судно типу "Капітан Антіпов" вже готується до відправки за кордон.