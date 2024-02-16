Новости 16 февраля: РФ потратила более $200 миллиардов на войну с Украиной, Кабмин согласовал продажу яхты Медведчука

Об энергетике. В Днепропетровской области возобновила работу ТЭС, которую россияне обстреляли в ночь на 13 февраля.

Об обходе блокирования границы. ЧАО "Украинское Дунайское Пароходство" (УДП) начинает формировать контейнерные караваны для обеспечения альтернативного логистического пути через Дунай, в обход заблокированной границы на западе страны.

О яхте Медведчука. Кабмин 16 февраля согласовал АРМА реализацию 92-метровой яхты Royal Romance, принадлежащей семье Виктора Медведчука, которая находится в Хорватии.

О банкинге. ПриватБанк в ночь на 17 февраля будет проводить регламентные работы процессинга: операции с картами будут на паузе с полуночи до 4 утра.

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О расходах России на войну. Россия потратила на войну с Украиной 211 миллиардов долларов.

Эксклюзивы ЭП:

Медийная поддержка Зеленского в обмен на послабления для бизнеса. Как Совет предпринимателей сотрудничает с ОП

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15 февраля президент встретился с представителями новосозданного Совета предпринимателей, который перед этим имел серию встреч в Офисе президента. Что это за орган, как он работает и какие решения принимаются за закрытыми дверями на Банковой?

Сергей Пашинский: Я бенефициар всего украинского ВПК

Фигурант дела "нефтепродуктов Курченко" экс-депутат Сергей Пашинский рассказал ЭП об обысках, заказе Путина, передал Зеленскому, что он не "бандит" и объяснил, как он связан с производителями оружия.