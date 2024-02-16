ПриватБанк на 4 години відключить банкомати і зупинить операції з картками

ПриватБанк у ніч на 17 лютого проводтиме регламентні роботи процесингу: операції з картками будуть на паузі з опівночі до 4 ранку.

Про це повідомляє пресслужба держбанку.

"В ніч на 17 лютого 2024 року ПриватБанк проводить планові регламенті роботи процесингового центру, щоб збільшити можливості та безпеку обробки зростаючих обсягів операцій із платіжними картками.

У період проведення робіт 17 лютого з 00:05 і до 04:05 години ранку, банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками. Аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку", - йдеться у повідомленні.

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У банку пояснили, що зазвичай регламентні роботи роблять у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій.

Процесинговий центр ПриватБанку щогодини обробляє в середньому від 1,7 млн до 3 млн операцій з картками.

"Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками - радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на декілька годин", - порадили у ПриватБанку.

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Нагадаємо:

У ніч на 11 лютого ПриватБанк проводив регламентні роботи в Приват24.

Економічна правда