Ушкоджена російськими безпілотниками ТЕС на Дніпропетровщині відновила роботу
П'ятниця, 16 лютого 2024, 11:59 -
У Дніпропетровській області відновила роботу ТЕС, яку росіяни обстріляли в ніч на 13 лютого.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"На Дніпропетровщині відновила роботу теплоелектростанція, по якій росія завдала удару БпЛА в ніч на 13 лютого", - йдеться в повідомленні.
У компанії наголосили, що електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів.
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"Дефіцит в енергосистемі не прогнозується", - констатували в "Укренерго".
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Раніше повідомлялось, що відновлення роботи ТЕС на Дніпропетровщині, критичне обладнання якої було пошкоджене унаслідок російської атаки дронами у ніч на 13 лютого, буде тривалим.
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