Ушкоджена російськими безпілотниками ТЕС на Дніпропетровщині відновила роботу

У Дніпропетровській області відновила роботу ТЕС, яку росіяни обстріляли в ніч на 13 лютого.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"На Дніпропетровщині відновила роботу теплоелектростанція, по якій росія завдала удару БпЛА в ніч на 13 лютого", - йдеться в повідомленні.

У компанії наголосили, що електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів.

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"Дефіцит в енергосистемі не прогнозується", - констатували в "Укренерго".

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Раніше повідомлялось, що відновлення роботи ТЕС на Дніпропетровщині, критичне обладнання якої було пошкоджене унаслідок російської атаки дронами у ніч на 13 лютого, буде тривалим.

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