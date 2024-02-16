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Ушкоджена російськими безпілотниками ТЕС на Дніпропетровщині відновила роботу

П'ятниця, 16 лютого 2024, 11:59 - Анастасія Жарикова

У Дніпропетровській області відновила роботу ТЕС, яку росіяни обстріляли в ніч на 13 лютого.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"На Дніпропетровщині відновила роботу теплоелектростанція, по якій росія завдала удару БпЛА в ніч на 13 лютого", - йдеться в повідомленні.

У компанії наголосили, що електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. 

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"Дефіцит в енергосистемі не прогнозується", - констатували в "Укренерго".

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що відновлення роботи ТЕС на Дніпропетровщині, критичне обладнання якої було пошкоджене унаслідок російської атаки дронами у ніч на 13 лютого, буде тривалим.

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ТЕС війна енергетика електроенергія
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Економічна правда
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