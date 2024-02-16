У США вважають, що РФ витратила на війну в Україні вже понад $200 мільярдів – Reuters

Росія витратила на війну з Україною 211 мільярдів доларів.

Про це повідомляє кореспондент Reuters Ідріс Алі у X (Twitter) з посиланням на неназваного чиновника США.

"Росія, ймовірно, витратила до 211 мільярдів доларів на оснащення, розгортання та утримання військ в Україні", - написав кореспондент.

Крім цього, РФ втратила 10 мільярдів доларів через скасування продажу своєї зброї.

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Як зазначив чиновник, окупанти втратили пораненими чи вбитими 315 тисяч людей з початку вторгнення. А з лютого 2022 року українські війська знищили або пошкодили у Чорному морі щонайменше 20 середніх та великих кораблів ВМФ Росії та один танкер під російським прапором.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів РФ очікує, що військові витрати сягнуть 32,5 трлн рублів (254 мільярди доларів) у 2024 році.

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Економічна правда