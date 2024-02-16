Завладение нефтепродуктами на миллиард: под стражу взяли экс-чиновника Горбунова

Одного из соучастников схемы завладения арестованными нефтепродуктами на почти миллиард гривен оставили под стражей с альтернативой внесения залога в более 9 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что 15 февраля следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованным прокурором САП, применил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 9 млн грн залога одному из соисполнителей преступной организации, а именно бывшему заместителю директора государственного предприятия.

По данным источников ЭП в правоохранительных органах, речь идет об Александре Горбунове. Ранее мы писали, что Горбунов связан с бизнесменом Сергеем Тищенко, которого тоже арестовали по делу.

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"В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены соответствующие процессуальные обязанности", - добавили в САП.

Напоминаем:

Утром 12 февраля Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро пришли с обысками к бывшему народному депутату Сергею Пашинскому по делу о национализации нефтепродуктов олигарха Курченко.

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Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили, что совместно с СБУ разоблачили схему завладения нефтепродуктами, из-за которых государство понесло 967 миллионов гривен убытков.

О подозрении, в частности, сообщили бывшему народному депутату, и.о. главы Администрации президента в 2014 году Сергею Пашинскому.

ВАКС избрал меру пресечения бизнесмену Сергею Тищенко в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 363,36 млн грн залога. Его подозревают в соорганизации вместе с экс-нардепом Сергеем Пашинским завладения арестованными нефтепродуктами на почти 1 млрд грн.

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