Новости 14 февраля: с депозитов - рекордный отток средств, украинские перевозчики начнут свой протест на границе

О депозитах. Украинцы сняли в январе с депозитных счетов 27 миллиардов грн – это рекордное снятие сбережений после введения в Украине военного положения 24 февраля 2022 года.

О коррупции. Детективы Национального бюро расследований (НАБУ) подтвердили существование коррупционной схемы, которая позволяет значительно завышать цены на продукты питания для военнослужащих.

О санкциях. Европейский Союз предложил санкции против Северной Кореи за предоставление России ракет, которые она применяет против Украины.

О протестах на границе. С 15 февраля на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" украинские перевозчики планируют начать акцию протеста в ответ на действия польских фермеров, которые блокируют движение грузовиков через украинско-польскую границу.

Реклама:

О бронировании. Офис президента и инициативная группа в Раде, которую собрал глава экономического комитета Дмитрий Наталуха, разработали две разные концепции экономического бронирования, которое позволит некоторым работникам не идти в армию во время войны.

Эксклюзивы ЭП

Задача со звездочкой. Какой Green Deal предлагают Украине

Реклама:

Аналитический центр Green Deal Ukraine разработал пошаговый путеводитель "зеленого" восстановления Украины и представил его Зеленскому. Что он предполагает?

Как польская блокада повлияла на украинскую торговлю

Почему, несмотря на торговую блокаду в декабре, Украина импортировала исторический с начала большой войны максимум товаров? Объяснение на основе открытых данных