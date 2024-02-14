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Закупки Минобороны: НАБУ выявило схему, которая позволяла завышать цены на продукты

Среда, 14 февраля 2024, 12:48 - Экономическая правда
 

Детективы Национального бюро расследований (НАБУ) подтвердили существование коррупционной схемы, которая позволяет значительно завышать цены на продукты питания для военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

По данным правоохранителей, поставщики, используя имеющуюся систему закупок, прибегали к злоупотреблениям при формировании цены на ходовые группы продуктов. В частности, яйца продавали втридорога, а лосось или голубику, которые не входят в рацион военных, – по ценам, в разы ниже рыночных.

"Чтобы подтвердить факты злоупотреблений, детективы изымают и обрабатывают огромный массив первичных документов складского учета воинских частей, получателей услуги, что необходимо для установления объемов поставок всех наименований продуктов по каталогу", - сообщили в НАБУ.

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Сейчас назначен ряд экспертиз, продолжается сбор дополнительных материалов.

Напомним: 

В январе 2023 года стало известно, что Министерство обороны закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева.

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В ноябре 2023 года Служба безопасности Украины уличила бывшего заместителя министра обороны Украины на растрате почти 1 млрд грн при закупке зимней военной формы.

Экономическая правда

Минобороны НАБУ продукты ВСУ
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