Закупки Минобороны: НАБУ выявило схему, которая позволяла завышать цены на продукты
Детективы Национального бюро расследований (НАБУ) подтвердили существование коррупционной схемы, которая позволяет значительно завышать цены на продукты питания для военнослужащих.
Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.
По данным правоохранителей, поставщики, используя имеющуюся систему закупок, прибегали к злоупотреблениям при формировании цены на ходовые группы продуктов. В частности, яйца продавали втридорога, а лосось или голубику, которые не входят в рацион военных, – по ценам, в разы ниже рыночных.
"Чтобы подтвердить факты злоупотреблений, детективы изымают и обрабатывают огромный массив первичных документов складского учета воинских частей, получателей услуги, что необходимо для установления объемов поставок всех наименований продуктов по каталогу", - сообщили в НАБУ.
Сейчас назначен ряд экспертиз, продолжается сбор дополнительных материалов.
Напомним:
В январе 2023 года стало известно, что Министерство обороны закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева.
В ноябре 2023 года Служба безопасности Украины уличила бывшего заместителя министра обороны Украины на растрате почти 1 млрд грн при закупке зимней военной формы.
Экономическая правда