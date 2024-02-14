Украинцы сняли в январе со счетов рекордное количество сбережений – НБУ

Украинцы сняли в январе с депозитных счетов 27 миллиардов грн – это рекордное снятие сбережений после введения в Украине военного положения 24 февраля 2022 года.

Об этом говорится в отчете Национального банка Украины.

В январе 2024 года общий объем депозитов населения в банковской системе сократился на 2,5% - на 27,4 миллиарда грн, после чего на счетах осталось 1,05 трлн (с 1,078 трлн на конец 2023 года).

Общее падение объема депозитов резидентов в банках составило 2,1%. Таким образом, общая сумма депозитов снизилась на 49,2 миллиарда грн, до 2,35 трлн грн. Статистика учитывает депозитные вклады как населения, так и бизнеса.

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Предприниматели сняли за январь 22 миллиарда гривен.

Напомним:

В 2023 году платежеспособные украинские банки по предварительным данным получили 86,5 миллиарда гривен чистой прибыли.

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Доля неработающих кредитов в банковском секторе за 2023 год сократилась на 0,8% и составила 37,4% на 1 января.

7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. В обновленном законопроекте о мобилизации предлагается ввести меры воздействия на уклонистов, в частности блокирование банковских счетов.

Экономическая правда