ЕС предлагает ввести санкции против КНДР за предоставление России ракет и боеприпасов - Bloomberg

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Европейский Союз предложил санкции против Северной Кореи за предоставление России ракет, которые она применяет против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы.

Блок предложил включить в санкционный список министра обороны Северной Кореи и Генеральное ракетное бюро - правительственный орган, который контролирует национальную программу баллистических ракет.

В документе указывается, что "баллистические ракеты, разработанные и произведенные" Северной Кореей, были использованы против Украины российскими вооруженными силами. Также Северная Корея предоставила России сотни тысяч артиллерийских боеприпасов.

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Благодаря этой поддержке, а также способности Москвы поставлять запрещенные запчасти через третьи страны, Россия смогла увеличить производство боеприпасов значительно больше, чем Украина получает от своих союзников.

Эффект потенциальных мер против Северной Кореи, которые включают запрет на поездки и замораживание активов, вероятно, будет в основном символическим. Предложенные санкции, которые требуют поддержки всех государств-членов и которые могут быть изменены до сих пор, включают перечень десятков лиц и организаций, вовлеченных в производство и поставки оружия, а также компонентов и машин, необходимых для его создания. Эти меры также касаются нескольких российских чиновников.

Ранее агентство писало, что блок также впервые предложил ограничения экспорта для компаний в Китае и Индии из-за их якобы роли в поставках России запрещенных технологий и электроники.

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ЕС стремится утвердить пакет санкций, который стал бы его 13-м после вторжения России в Украину, ко второй годовщине войны позже в этом месяце.

Экономическая правда