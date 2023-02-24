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России полностью приостановили членство в FATF

Пятница, 24 февраля 2023, 14:18 - Анастасия Жарикова

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег FATF в пятницу, 24 февраля, полностью приостановила членство России в организации.

Об этом сообщил Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис в Twitter.

Мы приветствуем решение FATF полностью приостановить членство России. Действия России неприемлемо противоречат основным принципам FATF, направленным на содействие безопасности, безопасности и целостности мировой системы", - говорится в твите.

По итогам заседания, продолжавшегося с 22 по 24 февраля, в FATF заявили, что продолжающаяся и усиливающаяся агрессивная война Российской Федерации против Украины противоречит принципам FATF по содействию безопасности и целостности глобальной финансовой системы и обязательствам по международному сотрудничеству и взаимному уважению. Сегодня пленарное заседание FATF приостановило членство Российской Федерации.

После заявлений от марта 2022 года, FATF вновь подчеркнула, что все юрисдикции должны быть бдительными по поводу текущих и новых рисков от обхода мер, предпринятых против РФ с целью защиты международной финансовой системы.

Напоминаем:

В октябре 2022 Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег FATF ввела новые ограничения против России, а именно ограничила ее возможности участвовать в работе организации и запретила участие в региональных группах как члена FATF.

Национальный банк обратился в Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) с призывом исключить РФ из числа стран-членов и внести в черный список Группы.

FATF Россия
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